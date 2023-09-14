Experiência ressuscita moléculas neandertais

Pesquisadores americanos usaram uma ferramenta de inteligência artificial para analisar o DNA neandertal e identificar (1) quais trechos dele continham instruções para fazer “peptídeos antimicrobianos”: moléculas que funcionam como antibióticos naturais, combatendo infecções no organismo.

O software encontrou mais de 100 peptídeos – que aí os cientistas sintetizaram quimicamente e injetaram em ratos de laboratório (que haviam sido infectados com vários tipos de bactéria). Catorze moléculas demonstraram algum grau de atividade antimicrobiana.

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Segundo os pesquisadores, a técnica pode revelar novos antibióticos para uso humano.

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Fonte 1. Molecular de-extinction of ancient antimicrobial peptides enabled by machine learning. J Maasch e outros, 2023.