Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Fim do Universo está (muito) mais próximo do que imaginávamos

Mas ainda está distante o suficiente para que você não tenha que se preocupar. O cálculo é baseado em um processo semelhante à radiação Hawking.

Por Maria Clara Rossini 14 Maio 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia das estrelas brancas.
 (NASA Hubble Space Telescope/Unsplash)
Continua após publicidade
Fim do Universo está (muito) mais próximo do que imaginávamos Priorizar nos meus resultados Google

O Universo está com os anos contados. Segundo um novo estudo, restam apenas 1078 anos até que todas as estrelas deixem de existir. É bem menos do que a estimativa anterior, de 101100 anos.

O número ainda é alto o suficiente para que você não tenha que se preocupar. Sem a notação científica, estamos falando de 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 anos. Imagine que, na estimativa anterior, esse número teria 1100 zeros – e você teria que rolar a página para chegar ao fim.

Os novos cálculos foram feitos por um trio de cientistas da Universidade Radboud, nos Países Baixos. Em 2023, eles publicaram um

Continua após a publicidade

artigo mostrando que diferentes objetos podem decair por um processo semelhante à radiação Hawking, algo que até então acreditava-se ser restrito aos buracos negros. Na época, diversos pesquisadores perguntaram quais seriam as implicações dessa descoberta no tempo de vida das estrelas. Agora temos a resposta.

Siga

A nova data de validade leva em conta apenas a radiação semelhante à Hawking. 1078 anos é o tempo que as estrelas anãs brancas, os corpos celestes mais longevos do Universo, levariam para decair por meio da radiação. 

Os pesquisadores chegaram ao resultado usando como base uma reinterpretação da radiação Hawking. Em 1975, Stephen Hawking postulou que, quando um par virtual de partículas surge no horizonte de eventos de um buraco negro, uma delas é consumida e a outra escapa na forma de energia – afinal, a teoria da relatividade mostra que toda massa é energia. Essa energia fugitiva ficou conhecida como radiação Hawking.

Continua após a publicidade

Uma das consequências desse postulado é que o buraco negro decai aos poucos, à medida que perde massa/energia. Isso cria um paradoxo e contradiz a teoria da relatividade, que diz que um buraco negro só pode crescer. (Leia mais neste texto).

O que o trio de pesquisadores descobriu em 2023 é que esse processo teoricamente se aplica a outros objetos com campo gravitacional – como estrelas, planetas, satélites naturais etc. O que define o tempo de decaimento do objeto é sua densidade. Quanto mais denso, mais rápido ele “evapora” por meio da radiação.

Continua após a publicidade

Buracos negros e

Continua após a publicidade

estrelas de nêutrons (ambos estupidamente densos) levam o mesmo tempo para decair: 1067 anos. Embora os buracos negros sejam mais densos que as estrelas de nêutrons, os autores pontuam que aqueles não tem superfície: “Eles reabsorvem parte da própria radiação, o que inibe o processo”, disse Michael Wondrak, coautor do estudo, em comunicado.

Só por curiosidade, os pesquisadores também calcularam quanto tempo levaria para a Lua e um ser humano decaírem por meio desse processo. Por serem bem menos densos que uma estrela, o resultado é que levaria 1090 anos para evaporarem por radiação. É claro, os autores notam, que outros processos levariam os humanos ou a Lua a desaparecerem bem antes disso.

Publicidade
TAGS:
estrela
radiação
Stephen Hawking
Universo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).