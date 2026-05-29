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Introdução O mega-foguete New Glenn, da Blue Origin (empresa de Jeff Bezos), explodiu durante um teste de ignição estática na Flórida. O incidente danificou a nave e a plataforma, resultando em atrasos para futuras missões espaciais, incluindo lançamentos de satélites e módulos lunares para a NASA. Saiba os detalhes da “anomalia”.

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Blue Origin, de Jeff Bezos, é parceira da NASA no programa Artemis para missões lunares. O foguete New Glenn, rival do Starship da SpaceX, explodiu durante um teste crucial. O incidente ocorreu durante ignição estática em Cabo Canaveral, Flórida, em 28 de maio. A explosão danificou seriamente o foguete e a única plataforma de lançamento da empresa. O acidente pode atrasar cronogramas de missões, incluindo o lançamento de satélites da Amazon e módulos lunares.

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O foguete New Glenn, da empresa espacial Blue Origin, explodiu nesta quinta-feira durante um teste realizado na Flórida, segundo diversos veículos de imprensa americanos. O incidente deve atrapalhar, e muito, os planos da companhia e até da Nasa.

A Blue Origin é uma empresa espacial americana fundada por Jeff Bezos, o bilionário criador da Amazon. A companhia é parceira da Nasa no desenvolvimento de sistemas para missões espaciais. Em 2023, foi selecionada para produzir um módulo de pouso humano na Lua, chamado Blue Moon, para o programa Artemis, que pretende levar astronautas de volta à superfície lunar até 2028.

Entre as principais tecnologias desenvolvidas pela empresa está o mega-foguete New Glenn, de 98 metros de altura e considerado um dos mais potentes do mundo. O veículo utiliza sete motores movidos a oxigênio líquido e metano líquido. Seu nome é uma homenagem a John Glenn, primeiro astronauta americano a orbitar a Terra. A nave concorre diretamente com a Starship, da SpaceX, empresa do também bilionário Elon Musk, que também faz parte do programa Artemis.

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A New Glenn já fez três voos de teste anteriormente. O primeiro, em janeiro de 2025, conseguiu colocar um satélite experimental em órbita, embora tenha apresentado problemas no pouso. Em novembro do mesmo ano, outro voo enviou satélites rumo a Marte. Já em abril de 2026, a Blue Origin realizou mais um voo, reutilizando o foguete anterior (algo muito complexo, acirrando a competição com a SpaceX), mas houve falhas no posicionamento de um satélite, que acabou em uma órbita mais baixa do que a planejada.

Agora, a Blue Origin realiza os testes para o quarto voo, que seria a missão NG-4, responsável por levar 48 satélites da constelação Kuiper, da Amazon, para a órbita baixa da Terra.

Os testes já estavam chegando nas fases finais e seguiam conforme o esperado até a noite de quinta-feira, 28 de maio. Neste dia, a New Glenn passava por um teste de ignição estática no Complexo de Lançamento 36, na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

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Nesse tipo de teste, os motores do foguete são acionados enquanto a estrutura permanece presa à plataforma de lançamento. A ideia é verificar se o sistema de propulsão funciona corretamente antes do voo. Este seria o último grande teste antes do lançamento da New Glenn – mas o foguete simplesmente explodiu.

Segundo o portal de notícias Nasa Spaceflight, no início da noite, uma primeira tentativa de ignição estática foi abortada após a ativação do sistema de dilúvio da plataforma de lançamento. Esse mecanismo libera grandes quantidades de água para reduzir o calor da partida dos motores.

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Cerca de uma hora depois, o teste foi retomado. O sistema de dilúvio voltou a ser acionado. Poucos segundos após a ignição dos motores, um clarão tomou conta e formou uma bola de fogo. Duas horas depois da explosão, a plataforma ainda pegava fogo.

O foguete não chegou a decolar, e a empresa informou que não houve feridos.

O resultado? O propulsor e o primeiro estágio do foguete foram muito danificados. A infraestrutura da plataforma de lançamento, equipamentos ao redor e o segundo estágio da nave também sofreram danos. O motivo da explosão e os detalhes do incidente ainda são investigados pela Blue Origin, que chama o episódio de “anomalia”.

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A plataforma atingida pelo incêndio é atualmente a única utilizada pela Blue Origin, o que pode afetar cronogramas de testes e missões futuras, incluindo o teste de um módulo lunar que seria lançado esse ano pela New Glenn. Com a explosão, o retorno do foguete vai demorar pelo menos alguns meses para poder fazer seu quarto voo-teste.

Nesta semana, antes da explosão, a Nasa e a Blue Origin assinaram um contrato de US$ 188 milhões para futuras missões lunares com rovers até 2028.

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