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Ciência

Gás fora de época indica que os vulcões de Marte estão só adormecidos

Sonda da ESA flagrou cloreto de hidrogênio sobre fissuras do Monte Alba; calor do subsolo pode criar nichos favoráveis à vida microscópica

Por Amanda Nascimento 9 nov 2026, 20h22
Vista aérea de um vulcão ativo com lava incandescente escorrendo por uma fissura e fumaça branca densa subindo. O terreno ao redor é escuro, com rochas vulcânicas e vegetação rasteira em tons terrosos. Ao fundo, um cone vulcânico menor e o horizonte nublado.
 (Björn Austmar Þórsson/Pexels)
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Apesar da fama de planeta geologicamente “morto”, Marte agora apresenta evidências de que seus vulcões não estão extintos, mas apenas adormecidos. Isso porque uma espaçonave da Agência Espacial Europeia (ESA), em órbita no planeta, detectou cloreto de hidrogênio na atmosfera, logo acima de fissuras na superfície do vulcão gigante Alba Mons.

Esse tipo de gás é um forte indício de atividade vulcânica. Na Terra, o cloreto de hidrogênio é conhecido por ser liberado por vulcões quando o magma sobe em direção à superfície e sofre descompressão. Para os pesquisadores, vestígios desse mesmo composto em Marte podem ser um sinal de que o planeta ainda é vulcanicamente ativo.

As observações foram feitas pela sonda ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), da ESA, e publicadas no dia 4 na revista Science Advances. Enquanto a sonda estudava a região de Alba Mons, seus instrumentos registraram picos do gás logo acima de fissuras vulcânicas recentes.

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Imagens anteriores obtidas por satélite já haviam indicado que alguns vulcões marcianos pareciam ativos nos últimos milhões de anos, enquanto sismômetros detectaram os chamados “marsquakes”, os terremotos marcianos. Ainda assim, nenhum fluxo de lava novo ou erupção em curso foi observado até hoje.

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Segundo os pesquisadores, regiões como esta podem se tornar pontos-chave na busca por vida em Marte. Gases magmáticos, como o cloreto de hidrogênio, podem ter sido mais abundantes no passado – e, nesse caso, teriam contribuído para que o Planeta Vermelho tivesse uma atmosfera mais densa e um clima mais quente.

Essas condições teriam permitido que água líquida cobrisse grande parte da superfície de Marte. Além disso, o contato da lava com os lençóis freáticos pode criar nichos aquecidos – ambientes ideais para a vida microbiana.

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“Sabemos que Marte pode atingir temperaturas de −70°C a −80°C durante a noite. É um ambiente extremamente hostil”, diz Nicolas Thomas, da Universidade de Berna, na Suíça, um dos autores do artigo, à New Scientist. “Se essa fonte térmica fosse constante e contínua, então é preciso admitir que ela melhora a situação [no que diz respeito à busca por vida].”

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Os mistérios do Planeta Vermelho

A TGO detectou o cloreto de hidrogênio na atmosfera marciana pela primeira vez em 2021. O que chamou a atenção dos pesquisadores desta vez foram picos do gás no início do verão no hemisfério norte do Planeta Vermelho. Na teoria, esses seriam um período e um local em que o cloreto de hidrogênio não deveria ser detectado.

Normalmente, a concentração desse gás atinge seu pico no hemisfério norte durante o inverno marciano, mas desaparece no verão – uma variação ligada aos ciclos de poeira e de água do planeta. A exceção a essa regra se repete na mesma época e no mesmo lugar: sobre fissuras nas encostas do vulcão Alba Mons, no início do verão.

O gás em si não aparece em fotos: quem o detecta são os espectrômetros infravermelhos da sonda, que analisam a luz do Sol depois que ela atravessa a atmosfera marciana. Os gases que a luz encontra no caminho alteram a leitura do instrumento – e, assim, é possível identificá-los.

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Para descobrir de onde cloreto vinha exatamente, os pesquisadores cruzaram esses dados com imagens da câmera da TGO, a CaSSIS. Elas revelaram, na mesma região, fissuras recentes e estreitas, algumas com centenas de metros de comprimento, cercadas de manchas na superfície. As manchas podem ser depósitos deixados por gases vindos do interior do planeta, como acontece ao redor das fumarolas na Terra.

A hipótese da equipe é que, no inverno, quando as temperaturas chegam a −120°C, o gelo bloqueia essas fissuras. No início do verão, o gelo sublima (passa direto do estado sólido para o gasoso), e o gás preso no subsolo consegue escapar – o que explicaria os picos fora de época. A origem seria uma câmara de magma adormecida sob a superfície.

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Nicolas Thomas ressalta que, enquanto a área não for investigada de perto, sempre restará uma dúvida sobre a origem do gás. No entanto, ele argumenta que essa descoberta reforça a necessidade de uma exploração mais aprofundada da superfície de Marte.

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