Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Ciência

Hubble detecta luz de galáxia primitiva que astrônomos achavam ser “impossível observar”

A radiação sobreviveu a uma viagem de mais de 12 bilhões de anos por um Universo que, em teoria, ainda deveria impedir sua passagem.

Por Luiza Lopes 3 jul 2026, 16h00
Campo estelar escuro com centenas de galáxias coloridas e brilhantes. Um quadrado branco na parte inferior central destaca uma galáxia minúscula, ampliada em um quadro superior direito, mostrando uma galáxia brilhante e compacta identificada como MXDFz4.4
 (NASA, ESA, CSA, STScI, Ilias Goovaerts (STScI), Marc Rafelski (STScI, JHU), Anton Koekemoer (STScI); Image Processing: Alyssa Pagan (STScI)/Divulgação)
Continua após publicidade
Hubble detecta luz de galáxia primitiva que astrônomos achavam ser “impossível observar” Priorizar nos meus resultados Google

Uma luz que, em teoria, jamais deveria chegar até nós acabou aparecendo nas imagens do Telescópio Espacial Hubble.

Ela veio da galáxia MXDFz4.4, que existia quando o Universo tinha apenas 1,4 bilhão de anos, cerca de 10% da idade atual.

Vale sempre lembrar: quando olhamos para o céu, enxergamos o passado. A luz, mesmo sendo a coisa mais rápida do Universo, demora a chegar até aqui. A do Sol, que está aqui pertinho, leva 8 minutos. Mas pode levar muito, muito mais, como é o caso de MXDFz4.4.

O estudo foi publicado na revista The Astrophysical Journal. Trata-se da detecção mais antiga já registrada desse tipo de radiação, e pode ajudar os astrônomos a entender como o cosmos deixou de ser uma imensa “neblina” de hidrogênio e se tornou transparente à luz.

Siga

Calendário astronômico: o melhor do céu em 2026

O início de tudo

Para entender por que essa observação chamou tanta atenção, é preciso voltar ao começo da história do Universo.

Depois do Big Bang, o Universo era quente demais para existirem átomos. Havia apenas partículas soltas, como prótons e elétrons.

Continua após a publicidade

Algumas centenas de milhares de anos depois, à medida que o cosmos esfriou, essas partículas passaram a se combinar e formaram os primeiros átomos de hidrogênio, o elemento mais abundante do Universo. Esse gás se espalhou por praticamente todo o espaço entre as galáxias.

Algum tempo depois nasceram as primeiras estrelas. Como eram muito quentes e massivas, elas produziam enormes quantidades de luz ultravioleta, um tipo de radiação muito mais energética do que a luz visível.

Essa radiação, porém, quase não conseguia ir muito longe. Os átomos de hidrogênio neutro espalhados Universo afora absorviam essa luz, impedindo que ela viajasse grandes distâncias. Era como tentar enxergar um farol através de uma neblina extremamente densa: a luz existe, mas não consegue atravessar o obstáculo.

Quando o Universo vai acabar? Nova estimativa é mais pessimista

Só que, com o passar de centenas de milhões de anos, alguma fonte passou a emitir radiação ultravioleta suficiente para arrancar elétrons dos átomos de hidrogênio, transformando-os em hidrogênio ionizado.

Continua após a publicidade

Esse gás já não bloqueia a luz ultravioleta. Aos poucos, regiões transparentes começaram a surgir e crescer, até que praticamente toda essa “neblina” desapareceu.

Os astrônomos sabem que esse processo aconteceu, mas ainda discutem quem foi o principal responsável por produzir toda essa radiação. Um dos principais candidatos são justamente as primeiras gerações de estrelas.

É aí que a MXDFz4.4 entra nessa história. 

Uma galáxia fora do comum

A MXDFz4.4 ocupa uma área 100 vezes menor que a Via Láctea, mas forma estrelas aproximadamente dez vezes mais rápido.

Mas mais importante do que a quantidade é a forma como essas estrelas nasceram. Em vez de estarem espalhadas, muitas delas se formaram quase ao mesmo tempo em uma região muito compacta. Como estrelas jovens são extremamente quentes, elas emitem enormes quantidades de radiação ultravioleta.

Continua após a publicidade

A princípio, essa radiação também deveria ficar presa. Afinal, a própria galáxia é cercada por nuvens de hidrogênio que absorvem justamente esse tipo de luz.

Mas, quando muitas estrelas jovens brilham ao mesmo tempo, elas começam a ionizar o gás ao seu redor. Como esse hidrogênio deixa de bloquear a radiação, pequenas regiões transparentes passam a surgir e se conectar, criando caminhos por onde a luz consegue deixar a galáxia.

É como se vários pedaços do para-brisa do carro esquentassem e, aos poucos, começassem a desembaçar o vidro.

As explosões de supernovas tornam esse processo ainda mais eficiente. Estrelas muito massivas vivem apenas alguns milhões de anos antes de explodirem. Essas explosões empurram parte do gás para longe, ampliando as regiões transparentes e permitindo que ainda mais radiação escape.

Nuvens de gás e poeira cósmica em tons de azul brilhante, com pontos luminosos que representam estrelas, em um fundo escuro do espaço. No canto inferior direito, lê-se Artists Concept.
Ilustração mostra como seria a galáxia MXDFz4.4 há 1,4 bilhão de anos após o Big Bang. (NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)/Divulgação)
Continua após a publicidade

Os pesquisadores estimam que entre 50% e 100% da radiação ultravioleta produzida pela MXDFz4.4 consiga deixar a galáxia.

Mas esse era apenas o primeiro desafio. Depois de escapar da galáxia, a luz ainda precisava atravessar o espaço entre as galáxias para chegar até a Terra. Esse espaço, chamado de meio intergaláctico, também era preenchido por hidrogênio neutro no início do Universo. Em teoria, ele deveria absorver essa radiação muito antes que ela percorresse uma distância tão grande.

Foi por isso que a descoberta surpreendeu os astrônomos. “Acreditava-se que observar uma galáxia como esta era impossível”, afirmou o autor principal do estudo, Ilias Goovaerts, pesquisador do Instituto de Ciência do Telescópio Espacial (STScI), à Live Science

Atravessando o Universo

Os pesquisadores calcularam a que distância essa galáxia estava. Para isso, usaram o observatório Very Large Telescope (VLT), no Chile. Ele analisou um brilho característico emitido pelo hidrogênio da galáxia.

Como esse sinal muda conforme o Universo se expande, os astrônomos conseguem calcular quando aquela luz foi emitida e, assim, estimar a distância da galáxia.

Continua após a publicidade

Os resultados mostraram que a radiação emitida pela MXDFz4.4 passou mais de 12 bilhões de anos viajando pelo Universo antes de alcançar o Hubble.

Essa longa viagem teve outra consequência curiosa. Embora tenha sido emitida como luz ultravioleta, a radiação chegou ao telescópio como luz visível. Isso aconteceu porque, durante bilhões de anos, a expansão do próprio Universo “esticou” seu comprimento de onda, deslocando-a para cores cada vez mais avermelhadas (e próximas do comprimento visível). Esse fenômeno é conhecido como desvio para o vermelho.

Até agora, nenhuma outra galáxia dessa época havia apresentado sinais detectáveis desse tipo de radiação.

Se os astrônomos encontrarem mais exemplos como a MXDFz4.4, poderão testar com muito mais precisão a hipótese de que as primeiras estrelas foram as principais responsáveis por dissipar a névoa de hidrogênio que dominou o Universo durante seu primeiro bilhão de anos de existência.

Publicidade
TAGS:
Astronomia
espaço
GALÁXIA
Hubble
luz
TELESCÓPIO
Universo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).