ISS ganham novas privadas – mais confortáveis e anatômicas

Um novo modelo de toalete zarpou rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) em outubro. 65% menor e 40% mais leve que os troninhos atuais, a nova privada estará também na cápsula espacial Orion, da Nasa.

Assim como os vasos antigos, a versão funciona com uma espécie de funil acoplado a uma mangueira, e empurra os dejetos para baixo com a ajuda de um miniventilador.

Seu formato, porém, se adapta melhor à anatomia feminina – facilitando para quem faz os números 1 e 2 na mesma posição –, além de ser mais confortável.