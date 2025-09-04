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Ciência

Lua de Sangue: eclipse lunar total acontece neste domingo (7). Saiba como ver

É o segundo evento do tipo nesse ano – e o mais longo: teremos 1 hora e 22 minutos de Lua pintada de vermelho. Entenda o fenômeno.

Por Eduardo Lima 4 set 2025, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia da lua de sangue.
 (Blind ThirdEye / 500px/Getty Images)
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Neste domingo, dia 7 de setembro, vai acontecer o eclipse lunar total mais longo de 2025. A “Lua de Sangue”, fase total do eclipse, vai durar 1 hora e 22 minutos. Durante esse período, o satélite natural da Terra vai estar vermelhinho.

2025 é um ano com dois eclipses lunares. O primeiro aconteceu em março. Esse tipo de evento acontece quando há um alinhamento perfeito entre Terra, Lua e Sol, com nosso planeta bem no meio do sanduíche. Quanto mais perfeito o alinhamento, mais tempo dura o eclipse.

A sombra da Terra oculta o satélite natural, mas a Lua não desaparece completamente. Ela ainda recebe um pouco de luz do Sol, filtrada pela atmosfera da Terra: alguns raios foram desviados para chegar no satélite, outros ficaram aqui no nosso planeta.

As ondas azuis e violetas ficam na atmosfera terrestre, mas a luz vermelha e laranja, que tem um comprimento de onda maior, são refratadas e chegam até a Lua, que acaba ficando com uma coloração de pôr do sol, avermelhada ou alaranjada (esse fenômeno, conhecido como “dispersão de Rayleigh”, também é o responsável pela cor linda do céu no fim de tarde).

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O evento astronômico começará perto de 12h30 do domingo de Independência, horário de Brasília. Mas esse não deve ser um feriado tão bacana do ponto de vista astronômico.

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Eclipses lunares só são visíveis por metade da Terra, e esse não vai ser visível do Brasil, pelo menos não nas fases total e parcial. Mas isso não é motivo para ignorar o eclipse, que poderá ser visto pela internet (mais sobre isso adiante).

Só vai dar para enxergar a Lua de Sangue em toda sua glória na metade oeste da Austrália, nas partes centrais da Europa e da Ásia, no extremo leste da África e na Antártida.

Em outros cantos do mundo, será possível observar as partes parciais ou penumbrais do eclipse, anteriores ou posteriores à sua fase total. Isso vai ser possível no leste da Ásia e da Austrália, na África e no leste da Europa.

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Aqui no Brasil, só dará para ver a penumbra depois do eclipse total no extremo leste do País, quando a Lua estiver nascendo no fim da tarde e só uma parte dos raios solares estiver sendo bloqueada.

Infelizmente, isso não significa que vai dar para ver muita coisa: no eclipse penumbral, não dá para perceber diferença a olho nu na luminosidade do satélite natural.

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A boa notícia é que o Observatório Nacional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vai transmitir em seu canal de YouTube imagens da Lua de Sangue. A transmissão vai começar às 12h, e o eclipse penumbral começa, oficialmente, às 12h28. O eclipse total, quando o satélite fica todo vermelho, só começa às 14h31, e continua até 15h53. Não é o mesmo que ver diretamente, mas ainda é bem legal.

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