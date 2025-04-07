Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Medicamento torna o sangue humano venenoso para mosquitos

A nitisinona pode ser uma arma contra a malária, descobriu um novo estudo.

Por Manuela Mourão 7 abr 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Fotografia de um mosquito bebendo sangue.
 (Anton Petrus/Getty Images)
Continua após publicidade
Medicamento torna o sangue humano venenoso para mosquitos Priorizar nos meus resultados Google

Um novo estudo sugere que um medicamento conhecido como nitisinona pode tornar o sangue humano tão tóxico para os mosquitos que eles morrem poucas horas após se alimentarem. Para a equipe responsável pela pesquisa, essa pode ser uma futura solução para a malária.

No experimento, os mosquitos morreram mesmo após consumir amostras de pacientes que receberam doses relativamente baixas do fármaco.

A nitisinona, originalmente desenvolvida par ser um herbicida, é usada para tratar alguns transtornos metabólicos hereditários raros, como a tirosinemia tipo I. Ela funciona inibindo uma enzima específica, chamada HPPD, tanto em humanos quanto nos mosquitos. Sem essa enzima, porém, o mosquito não consegue digerir a sua refeição de sangue e morre. 

A malária é uma doença infecciosa causada por parasitas do gênero

Siga
Continua após a publicidade

Plasmodium, transmitidos pela picada do mosquito Anopheles. Os principais sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça e fadiga. Se não tratada, pode ser fatal.

Todos os anos, mais de 600 mil pessoas morrem pela doença. É uma das doenças tropicais mais conhecidas e continua sendo um sério problema de saúde pública em várias partes do mundo, especialmente na África Subsaariana, Ásia e América do Sul. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 95% das mortes por malária em 2023 ocorreram na Região Africana e 76% das mortes por malária nessa região foram de crianças menores de 5 anos.

Sua transmissão ocorre pela picada da fêmea do mosquito

Continua após a publicidade

Anopheles infectada com o parasita Plasmodium. Ao picar uma pessoa, o mosquito injeta os parasitas na corrente sanguínea, iniciando a infecção. Também pode ser transmitida, mais raramente, por transfusão de sangue contaminado, compartilhamento de seringas ou de mãe para filho durante a gravidez. Há medicamentos para tratar a doença, mas nem sempre bastam – em algumas regiões, o parasita desenvolveu resistência. 

Em um estudo publicado na revista Science Translational Medicine, cientistas propõem o uso de nitisinona para afetar a cadeia reprodutiva dos mosquitos transmissores da malária. 

Continua após a publicidade

A nitisinona não impede a infecção por malária nem trata a doença, mas poderia ajudar a controlar surtos ao matar mosquitos após eles picarem pessoas que tomaram o remédio, evitando a reprodução do

Continua após a publicidade

Anopheles. Usada em combinação com outras medidas, poderia ser eficaz onde os parasitas desenvolveram resistência aos tratamentos comuns. No corpo humano, o medicamento permanece eficaz por até 16 dias após a dosagem inicial, ou seja, durante esse período inteiro funcionaria como um tipo de veneno para mosquitos. 

Além disso, por ser um medicamente aprovado para uso, a nitisinona já passou por testes de segurança, e por isso seu hipotético uso contra doenças transmitidas por mosquitos exigiria menos aprovações e etapas regulatórias. O fármaco é autorizado inclusive para recém-nascidos e crianças pequenas, e não há registros de efeitos adversos em gestantes. 

Porém, existem problemas com essa ideia. Um deles tem a ver com o custo da medida. À National Geographic, George Dimopoulos, biólogo molecular especializado em doenças transmitidas por mosquitos na Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg lembra que “qualquer coisa que se torne cara e custosa não vai funcionar, especialmente para um método de intervenção como esse, em que você não protege o indivíduo da malária, mas protege a população como um todo.” 

Continua após a publicidade

Isso porque a raridade das doenças que a nitisinona trata significa que o medicamento ainda é muito caro para ampla implantação – principalmente para países africanos com poucos recursos. 

No futuro, a nitisinona pode ser combinada com medicamentos antimaláricos ou aplicada em animais, que funcionariam como iscas para mosquitos. Outra possibilidade é usá-la em néctar envenenado, uma técnica que atrai mosquitos sem afetar outros polinizadores. Assim, o medicamento poderia agir sem precisar ser administrado diretamente em humanos.

De qualquer forma, são apenas ideias, por enquanto. A malária segue sendo um problema de saúde sem uma solução única.

Publicidade
TAGS:
MALÁRIA
medicamento
mosquito
remédio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).