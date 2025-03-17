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Ciência

Mercúrio está retrógrado. Isso tem algum significado científico?

Entenda o que causa o fenômeno, como observar e se isso vai mesmo ser capaz de mudar alguma coisa na sua vida

Por Bela Lobato 17 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Imagem de Mercúrio.
 (SCIEPRO/Getty Images)
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Nos próximos dias, muita gente vai culpar o planeta Mercúrio por acidentes tecnológicos, discussões e atrasos. É que está começando o primeiro período de Mercúrio retrógrado de 2025, interpretado pela astrologia como um período de falhas de comunicação e infortúnios. 

Dizemos que Mercúrio está retrógrado quando ele parece estar se movendo no sentido contrário ao usual. Na realidade, o planeta não deu meia-volta em torno do Sol. O que acontece é que, por estar mais próximo do Sol, a força de gravitação faz com que sua órbita seja mais rápida que a terrestre. Assim, a combinação da movimentação terrestre com a de qualquer planeta pode fazer gerar esse efeito periodicamente.

No caso de Mercúrio, isso ocorre a cada quatro meses aproximadamente.  Em 2025, serão três ocasiões: entre 15 de março e 7 de abril; entre 18 de julho e 11 de agosto; e entre 9 e 29 de novembro. 

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Há muitos séculos os astrônomos, cientistas que estudam os corpos celestes e movimentos espaciais, já sabem da existência do que chamam de movimento retrógrado aparente – aparente porque, afinal, nada está mesmo mudando de sentido. O fenômeno não carrega nenhum significado especial para a ciência. 

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O que causa o movimento retrógrado aparente?

Todo planeta se move ao redor do Sol na mesma direção. Normalmente, ao observar a localização de um planeta no céu durante várias noites, a cada noite ele parecerá ter se movido um pouco mais em uma direção em relação às estrelas atrás dele. Quando um planeta está retrógrado, ele parece se mover para a direção oposta a cada noite.

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Imagine que você está assistindo uma corrida em uma pista oval, como aquelas de atletismo. Sentado em uma arquibancada lateral, você assiste os atletas partirem, correndo da esquerda para a direita. Quando eles chegam ao outro lado e fazem a curva, você os enxerga correndo da direita para a esquerda.

Sua perspectiva pode fazer parecer que eles estão indo na direção oposta à anterior, quando, na verdade, estão percorrendo uma trajetória circular. 

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É um fenômeno parecido que nos faz perceber que os planetas “mudam de direção”.

Se você quiser acompanhar a trajetória de Mercúrio, o truque é observar a sua posição em relação às estrelas e constelações a cada noite. Para encontrá-lo, a dica é utilizar aplicativos gratuitos de mapas celestes, como o SkyMap, Stellarium e o Star Walk 2.

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Com o passar das noites, você poderá perceber que o planeta parece ir e voltar.

Confira o vídeo abaixo. Nele, a órbita da Terra está em azul e o planeta é representado pela letra E. No centro, o Sol (S) e, em cinza, a órbita de Mercúrio (M). A linha branca é traçada a partir da visão terrestre do movimento de Mercúrio no céu – a linha fica verde quando ele parece estar retrógrado, se movendo no sentido contrário ao sentido principal. 

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