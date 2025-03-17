Mercúrio está retrógrado. Isso tem algum significado científico?
Entenda o que causa o fenômeno, como observar e se isso vai mesmo ser capaz de mudar alguma coisa na sua vida
Nos próximos dias, muita gente vai culpar o planeta Mercúrio por acidentes tecnológicos, discussões e atrasos. É que está começando o primeiro período de Mercúrio retrógrado de 2025, interpretado pela astrologia como um período de falhas de comunicação e infortúnios.
Dizemos que Mercúrio está retrógrado quando ele parece estar se movendo no sentido contrário ao usual. Na realidade, o planeta não deu meia-volta em torno do Sol. O que acontece é que, por estar mais próximo do Sol, a força de gravitação faz com que sua órbita seja mais rápida que a terrestre. Assim, a combinação da movimentação terrestre com a de qualquer planeta pode fazer gerar esse efeito periodicamente.
No caso de Mercúrio, isso ocorre a cada quatro meses aproximadamente. Em 2025, serão três ocasiões: entre 15 de março e 7 de abril; entre 18 de julho e 11 de agosto; e entre 9 e 29 de novembro.
Há muitos séculos os astrônomos, cientistas que estudam os corpos celestes e movimentos espaciais, já sabem da existência do que chamam de movimento retrógrado aparente – aparente porque, afinal, nada está mesmo mudando de sentido. O fenômeno não carrega nenhum significado especial para a ciência.
O que causa o movimento retrógrado aparente?
Todo planeta se move ao redor do Sol na mesma direção. Normalmente, ao observar a localização de um planeta no céu durante várias noites, a cada noite ele parecerá ter se movido um pouco mais em uma direção em relação às estrelas atrás dele. Quando um planeta está retrógrado, ele parece se mover para a direção oposta a cada noite.
Imagine que você está assistindo uma corrida em uma pista oval, como aquelas de atletismo. Sentado em uma arquibancada lateral, você assiste os atletas partirem, correndo da esquerda para a direita. Quando eles chegam ao outro lado e fazem a curva, você os enxerga correndo da direita para a esquerda.
Sua perspectiva pode fazer parecer que eles estão indo na direção oposta à anterior, quando, na verdade, estão percorrendo uma trajetória circular.
É um fenômeno parecido que nos faz perceber que os planetas “mudam de direção”.
Se você quiser acompanhar a trajetória de Mercúrio, o truque é observar a sua posição em relação às estrelas e constelações a cada noite. Para encontrá-lo, a dica é utilizar aplicativos gratuitos de mapas celestes, como o SkyMap, Stellarium e o Star Walk 2.
Com o passar das noites, você poderá perceber que o planeta parece ir e voltar.
Confira o vídeo abaixo. Nele, a órbita da Terra está em azul e o planeta é representado pela letra E. No centro, o Sol (S) e, em cinza, a órbita de Mercúrio (M). A linha branca é traçada a partir da visão terrestre do movimento de Mercúrio no céu – a linha fica verde quando ele parece estar retrógrado, se movendo no sentido contrário ao sentido principal.