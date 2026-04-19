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Ciência

Mosquito transmissor da malária evolui e dribla resistência a inseticidas

Seleção genética provocada por inseticidas no controle do mosquito vem aumentando a sobrevivência da espécie, mostra estudo na Science com participação da USP

Por Jornal da USP* 19 abr 2026, 18h00
Fotografia de um mosquito Anopheles repleto de sangue humano.
 (Dunpharlain/Reprodução/Wikimedia Commons)
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Mosquito transmissor da malária evolui e dribla resistência a inseticidas Priorizar nos meus resultados Google

O texto a seguir foi publicado originalmente no Jornal da USP.

Um consórcio internacional de pesquisadores, com participação da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, publicou artigo na revista Science com um dos estudos genômicos mais abrangentes sobre o Anopheles darlingi. Para a pesquisa, foram sequenciados os genomas completos de 1.094 fêmeas adultas coletadas em 16 localidades da Guiana Francesa, Brasil, Guiana, Peru, Venezuela e Colômbia. Principal vetor da malária em áreas tropicais das Américas, o mosquito vem evoluindo para sobreviver às medidas de controle antrópico (por ação humana) através de seleção genética impulsionada pelo uso de inseticidas.

Como coinvestigadora no Brasil, a professora Maria Anice Mureb Sallum, do Departamento de Epidemiologia da FSP, coordenou a participação nacional, atuando desde o delineamento científico até a definição dos pontos de coleta e análise de dados. Além de liderar as atividades de campo, a pesquisadora foi responsável pela viabilização regulatória do projeto, garantindo a conformidade com as normas da USP e com a legislação brasileira, observando rigorosamente as diretrizes do Tratado de Nagoya.

A colaboração reuniu pesquisadores da Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Brasil e Estados Unidos, incluindo instituições como a Harvard T.H. Chan School of Public Health, o Broad Institute of MIT e o Wadsworth Center/New York State Department of Health. O Tratado de Nagoya, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), é um acordo entre diversos países que visa a assegurar o acesso justo e equitativo dos benefícios decorrentes do uso dos recursos genéticos.

Para a professora, essa parceria fortalece a ciência brasileira ao inseri-la em uma agenda de fronteira voltada à genômica e à ecologia de vetores. “Essa colaboração amplia nossa capacidade de produzir conhecimento com impacto internacional, ao combinar expertise local sobre a realidade epidemiológica e ecológica da Amazônia com plataformas avançadas de análise genômica desenvolvidas em centros como Harvard e o Broad Institute”, afirma. Ela ressalta, ainda, que tais iniciativas garantem o protagonismo nacional na produção científica frente a desafios centrais da nossa realidade.

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Resistência “escrita no DNA”

O estudo identificou sinais de seleção em genes do citocromo P450, que figuram entre os principais mecanismos de resistência metabólica do mosquito. Na prática, isso indica que variantes genéticas estão sendo favorecidas por permitirem que o inseto sobreviva à exposição a determinados grupos de inseticidas. Para entender melhor, é como se o mosquito tivesse desenvolvido um “filtro” interno ou um sistema de limpeza superpotente. Quando o inseticida entra em contato com o corpo do animal, certas enzimas agem rapidamente para “quebrar” e neutralizar as moléculas do veneno antes que elas consigam atingir o sistema nervoso do inseto e matá-lo.

“As enzimas P450 atuam na metabolização ou detoxificação do composto químico. O princípio ativo é neutralizado antes de atingir seu alvo no inseto”, explica Maria Anice Sallum. Aqueles mosquitos que nascem com essa “armadura” química natural acabam sobrevivendo e gerando descendentes igualmente resistentes, o que torna o controle da doença muito mais complexo.

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pesquisa demonstra que o combate à malária exige uma visão que ultrapasse os limites geográficos. “A malária é, por natureza, um problema transfronteiriço”, pontua a professora da FSP. “Os vetores não respeitam limites políticos, tampouco os fluxos de pessoas, parasitas e genes de resistência.” A escala multinacional do estudo permitiu compreender padrões de dispersão e adaptação que não seriam observados em análises restritas a um único país. Segundo a pesquisadora, esse cenário reforça que nenhuma estratégia nacional isolada será suficiente no longo prazo, exigindo políticas públicas regionais coordenadas para o diagnóstico e controle de vetores.

Os resultados indicam que o Plano de Eliminação da Malária no Brasil precisa estar apoiado em uma vigilância entomológica cada vez mais qualificada e baseada em evidências locais. A professora enfatiza que o objetivo não é o abandono dos inseticidas, mas sim o seu uso estratégico. “O ponto principal é utilizá-los com avaliação permanente da eficácia, para evitar perda de efetividade e fortalecer as metas de eliminação da malária no país”, conclui a pesquisadora da FSP. O artigo completo pode ser consultado neste link.

*Texto: Assessoria de Comunicação da FSP, adaptado para o Jornal da USP por Júlio Bernardes.

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