Nasa quer contratar designer de privadas – por R$ 136 mil

A missão Artemis, que irá ao espaço em 2024, marca o retorno das missões tripuladas da Nasa à Lua após mais de cinco décadas. E, para que a viagem ocorra em grande estilo, cada detalhe deve ser bem planejado. O que inclui o banheiro.

Nas primeiras missões lunares, tripulantes tinham que se aliviar em sacos plásticos descartáveis – nada agradável.

Agora, a Nasa está oferecendo um prêmio de R$ 186 mil para os criadores de um design inovador de privada espacial, que garanta conforto aos astronautas na hora do aperto – mesmo em condições de microgravidade. E que seja compacto e econômico, claro.



“Astronautas que vão explorar a Lua vão precisar de um banheiro pequeno, leve e simples dentro de seu módulo. Cada grama a mais no peso do veículo é cuidadosamente planejada. Para cada quilograma a mais de massa do módulo, 10 quilogramas de combustível são necessárias para descer à superfície lunar e voltar à órbita”, diz a Nasa, em um comunicado no seu site.

A ideia é que o toalete tenha peso de até 31 kg e volume 70% menor que as versões tradicionais – de até 0.12 metro cúbico. Segundo a agência espacial americana, o valor total do prêmio será dividido entre os donos das três melhores ideias.



“Nossos astronautas realizam feitos científicos incríveis. Mas, no fim das contas, continuam sendo humanos. Precisamos garantir a eles as mesmas condições que eles têm aqui na Terra para que façam seu trabalho”, disse Mike Interbartolo, representante da Nasa por trás do Lunar Loo Challenge.

Ficou interessado? As inscrições do concurso vão até 17 de agosto.