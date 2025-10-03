Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

O cinturão de asteroides está encolhendo – e isso pode afetar a Terra

Pesquisa mostra que a faixa de rochas entre Marte e Júpiter perde material há bilhões de anos.

Por Luiza Lopes 3 out 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h27
Ilustração do cinturão de asteroides ao redor da Terra.
 (cokada/Getty Images)
Continua após publicidade
O cinturão de asteroides está encolhendo – e isso pode afetar a Terra Priorizar nos meus resultados Google

O cinturão de asteroides, situado entre as órbitas de Marte e Júpiter, costuma ser lembrado como uma faixa estável de rochas que gira em torno do Sol há bilhões de anos. Mas uma nova pesquisa conduzida pelo astrônomo Julio Fernández, da Universidade da República no Uruguai, mostra que essa visão precisa ser revista.

O cinturão é formado por milhões de fragmentos, que variam de grãos de poeira a corpos com centenas de quilômetros de diâmetro. Sua origem remonta a 4,6 bilhões de anos, quando o Sistema Solar estava em formação e o material dessa região tinha potencial para dar origem a um planeta.

A presença de Júpiter, no entanto, impediu que isso acontecesse. A força gravitacional do maior planeta do sistema solar perturbou a região de tal maneira que, em vez de se fundirem, os blocos de rocha se chocavam e se fragmentavam. O resultado é a coleção dispersa de asteroides que conhecemos hoje, cuja massa equivale a apenas 3% da Lua.

Fernández calculou a taxa de perda de massa do cinturão e constatou que ela chega a 0,0088% da porção ativa a cada milhão de anos. À primeira vista, o número parece insignificante, mas, em escalas de bilhões de anos, essa taxa representa uma erosão constante e relevante.

Siga

Desse total, cerca de 20% escapa na forma de corpos maiores, que podem cruzar órbitas planetárias, incluindo a da Terra, e 80% se transforma em poeira microscópica. Essa poeira é resultado das colisões incessantes entre asteroides e é lentamente arrastada para fora da região pela radiação solar.

Uma parte se perde no espaço, outra acaba espiralando em direção ao Sol. Ela é responsável pelo brilho tênue da luz zodiacal, que pode ser observada em noites escuras como um clarão difuso no horizonte, logo após o pôr do sol ou antes do amanhecer.

Continua após a publicidade

O mecanismo que alimenta essa perda envolve principalmente as chamadas ressonâncias gravitacionais. Trata-se de regiões em que a órbita de um asteroide entra em sincronia com a de Júpiter, Saturno ou até mesmo Marte, o que desestabiliza seu movimento.

Ao cair em uma dessas regiões caóticas, um corpo pode ser desviado para o Sistema Solar interno ou lançado em direção a Júpiter, que funciona como uma espécie de aspirador gravitacional. Quando não são ejetados, os asteroides colidem uns com os outros e se reduzem progressivamente até se tornarem partículas de poeira.

O estudo, que ainda não foi revisado por outros pesquisadores e publicado em uma revista científica, excluiu da análise os maiores corpos do cinturão, como Ceres, Vesta e Pallas, porque eles já sobreviveram a bilhões de anos sem serem destruídos e não participam do processo contínuo de fragmentação. A atenção se volta para a população intermediária e menor, que é justamente a mais sujeita a colisões e instabilidades orbitais. Esse conjunto forma um reservatório dinâmico de fragmentos que podem, em determinados momentos, alcançar a órbita da Terra e gerar impactos.

Continua após a publicidade

A pesquisa também faz uma ponte com o registro geológico da Terra e da Lua. Se a taxa de perda atual for projetada para trás no tempo, o cinturão teria sido cerca de 50% mais massivo há 3,5 bilhões de anos e sua taxa de perda de massa seria o dobro da atual.

Esse período coincide com uma fase conhecida por apresentar um bombardeio muito mais intenso de asteroides, documentado tanto nas crateras lunares como nas camadas terrestres que preservam esferas de vidro originadas em impactos. Essas camadas, estudadas por geólogos, indicam que choques de grandes proporções eram dezenas de vezes mais frequentes naquele tempo do que hoje.

Esse histórico ajuda a explicar tanto a contribuição dos asteroides para o fornecimento de água e compostos orgânicos, fundamentais para o surgimento da vida, quanto seu papel em episódios de extinção em massa. O registro lunar, mais bem preservado do que o terrestre devido à ausência de atmosfera e de atividade geológica intensa, mostra que a taxa de crateras caiu gradualmente desde os primeiros bilhões de anos, em linha com a diminuição progressiva da massa do cinturão.

Além disso, a pesquisa destaca que a erosão do cinturão não é um processo uniforme. Há períodos em que colisões catastróficas entre grandes asteroides liberam um fluxo repentino de fragmentos, o que aumenta temporariamente a taxa de impactos na Terra.

Continua após a publicidade

Estudos anteriores sugerem que há cerca de 470 milhões de anos, por exemplo, a quebra de um grande asteroide da família Flora multiplicou em até cem vezes o número de meteoritos que caíram sobre a Terra. Eventos assim mostram que a história do cinturão é marcada por picos e declínios de atividade, refletindo diretamente no risco para os planetas próximos.

Fernández ressalta que compreender o ritmo atual de perda de massa é essencial para correlacionar o passado de impactos com a evolução do Sistema Solar e para prever cenários futuros. Objetos que escapam do cinturão não desaparecem simplesmente no espaço. Parte deles permanece em órbitas próximas à Terra, compondo a população de asteroides conhecidos como Near-Earth Objects (NEOs), que exigem monitoramento constante devido ao risco potencial de colisões.

Para ele, o cinturão de asteroides deve ser entendido como um sistema em lenta transformação. Há bilhões de anos ele envia fragmentos em direção ao Sistema Solar interno e continuará a fazê-lo. O processo já moldou a superfície da Terra, influenciou a trajetória da vida e permanece como um fator de risco a ser considerado para o futuro.

Breve história de quase tudo

Compre agora: Amazon - R$ 66,76
Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Amazon
asteroide
Astronomia
Espaço Sideral
Júpiter
Marte
Sistema solar
Terra
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).