Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

O que é o objeto astronômico 3I/ATLAS? Tudo que sabemos até agora

Será que uma nave alienígena vai visitar nosso sistema solar? Ao que tudo indica, não: o cometa 3I/ATLAS tem suas especificidades, mas ainda é um cometa.

Por Eduardo Lima 9 set 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
cometa 3i-atlas.
 (Nasa/ESA/Reprodução)
Continua após publicidade
O que é o objeto astronômico 3I/ATLAS? Tudo que sabemos até agora Priorizar nos meus resultados Google

O telescópio do projeto ATLAS, que existe para registrar asteroides próximos à Terra e oferecer dados para calcular rotas e riscos de colisão, descobriu um novo e curioso objeto astronômico no dia 1º de julho. O núcleo do 3I/ATLAS pode ter até 5 km de diâmetro o que faria dele o maior objeto interestelar já registrado.

Um cometa gigante que surgiu perto de outra estrela e veio parar no nosso sistema solar, com composição química incomum e uma velocidade impressionante? Será que é um cometa, mesmo?

A internet está cheia de especulações sobre a “verdadeira natureza” do 3I/ATLAS. As pessoas falam de uma nave alienígena gigante que pode estar visitando o sistema solar, talvez disfarçada de cometa. Como o objeto interestelar tem características diferentes dos outros dois que foram identificados  1I/ʻOumuamua, em 2017, e 2I/Borisov, em 2019 , algumas pessoas começaram a levantar hipóteses sobre uma suposta origem tecnológica do objeto, e a história pegou.

Vários astrônomos amadores e teóricos da conspiração entraram na história, mas não só: Abraham Loeb, professor de astrofísica da Universidade Harvard e um dos principais responsáveis pela divulgação da ideia de que 1I/ʻOumuamua também poderia ser um objeto de origem alienígena (não era), assinou um artigo (que só saiu em pré-print, o que significa que não passou pelo processo de revisão de pares do mundo acadêmico) levantando a hipótese de que o 3I/ATLAS seria um artefato tecnológico, que poderia ter intenções benignas ou malignas.

Siga

Será que os aliens fizeram a viagem só para chegar a tempo da Copa do Mundo de 2026, ou será que eles vêm nos destruir? Ao que tudo indica, nenhuma das duas opções. Desde que foi descoberto, novos telescópios conseguiram observar o 3I/ATLAS e encontraram várias características e evidências de que esses objeto interestelar é, sim, um cometa.

Continua após a publicidade

Tem cara de cometa

O 3I/ATLAS já foi observado por telescópios como o Hubble, o James Webb e o Observatório SPHEREx. Ele está cruzando o Sistema Solar a mais de 210 mil km/h, e algumas simulações a partir de sua rota conhecida sugerem que ele seja o cometa mais antigo já descoberto, com uma idade mínima estimada em 7,8 bilhões. Isso significa que ele é bem mais antigo do que a Terra e do que o sistema solar  se fosse uma nave, seria uma lata-velha alienígena.

Graças ao Hubble, desde agosto a comunidade científica tem acesso a imagens mais claras do 3I/ATLAS. As descobertas foram publicadas no The Astrophysical Journal Letters.

Continua após a publicidade

Depois da análise dos dados do Hubble, é difícil ter dúvidas: ele é um cometa. Ao seu redor, há uma coma, que é como se chama a nuvem de gás e poeira que se forma em volta do núcleo de um cometa quando ele se aproxima do Sol e é aquecido. A coma do 3I/ATLAS é cheia de partículas de pó e os primeiros sinais da formação de uma cauda – que nada mais é que o rastro de matéria ejetada do núcleo. Todas essas características condizem com a distância entre o cometa e o Sol e fariam sentido para qualquer objeto que tivesse surgido no sistema solar.

Imagens mais recentes do telescópio Gemini Sul, no Chile, tiradas em 27 de agosto, já conseguiram ver a cauda do 3I/ATLAS com mais clareza. Conforme ele se aproximar do Sol, o gelo que ele carrega no núcleo vai sublimar, e os gases produzidos vão formar esse rastro cósmico (a cauda).

Cosmos, de Carl Sagan

Compre agora: Amazon - R$ 59,76
Continua após a publicidade

Sobre sua composição química, observações usando o telescópio espacial James Webb apontam que o 3I/ATLAS é muito rico em CO₂: é a maior proporção de dióxido de carbono para água já registrada num cometa, o que pode ajudar a entender um pouco sobre sua formação. Ele deve ter surgido na “linha do gelo do dióxido de carbono” de sua estrela, região onde a temperatura perto de uma estrela jovem é tão baixa que o CO₂ passa estado gasoso para o sólido e vira gelo.

O cometa viaja tão rápido que vai conseguir escapar da gravidade do Sol, usando nossa estrela como um estilingue para pegar impulso e se catapultar para outro canto da galáxia. Nessa corrida, ele não vai apresentar nenhum risco para a Terra. Seu periélio, o momento de mais proximidade com o Sol, vai acontecer no dia 29 de outubro, e até lá os astrônomos ainda podem descobrir muito mais sobre essa relíquia interestelar.

Planeta 9: existe um mundo escondido no nosso Sistema Solar?

Publicidade
TAGS:
3I/ATLAS
Astronomia
COMETA
espaço
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).