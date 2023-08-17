Objeto estelar “pisca” a cada 22 minutos

O objeto, que foi descoberto por pesquisadores australianos (1) e batizado de GPM J1839-10, está a aproximadamente 18 mil anos-luz da Terra e se comporta de modo intrigante.

Ele faz disparos periódicos de ondas eletromagnéticas, como se fosse um pulsar – um tipo de estrela de nêutrons –, mas em intervalos muito mais longos, de exatos 1.320 segundos (22 minutos).

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Os pulsares comuns “piscam” 1 vez por minuto, em média, quando um de seus polos magnéticos se alinha com a Terra.

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Eles são fisicamente incapazes de emitir pulsos com intervalos muito mais longos (para isso, teriam de girar mais devagar, o que enfraqueceria seus disparos – e os tornaria indetectáveis).

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Fonte 1. A long-period radio transient active for three decades. N Hurley-Walker e outros, 2023.

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