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Ciência

“OnlyMarms”: um OnlyFans para arrecadar dinheiro para pesquisar marmotas

Após cortes no financiamento federal, pesquisadores da UCLA recorreram à plataforma de assinaturas para publicar vídeos fofos e arrecadar recursos para pesquisa

Por Ana Clara Caielli Barreiro 28 jul 2026, 19h00
Três marmotas de pelagem marrom e preta em uma encosta rochosa com grama, olhando para cima. Ao fundo, montanhas escuras sob céu azul com nuvens brancas
 (Westend61/Getty Images)
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“OnlyMarms”: um OnlyFans para arrecadar dinheiro para pesquisar marmotas Priorizar nos meus resultados Google

Com mais de 370 milhões de usuários em 2025, o OnlyFans é uma plataforma de conteúdo por assinatura. Basicamente, os usuários (chamados de fãs) pagam assinaturas para ter acesso a conteúdos restritos de diferentes preços. Os planos mensais podem custar entre apenas alguns dólares e mais de US$ 50 por mês (mais de R$ 250). Além disso, algumas fotos e vídeos exigem pagamentos extras.

A grande questão é que o site não restringe o valor cobrado pelos criadores nem o tipo de conteúdo publicado. Por isso, ficou conhecido por hospedar conteúdo adulto explícito. Porém, o OnlyFans não se resume a só isso.

Na verdade, criadores de conteúdo sobre culinária, música, fitness, tutoriais e diversos outros nichos também usam o OnlyFans para monetizar seu trabalho diretamente com os fãs.

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Recentemente, a plataforma ganhou mais um nicho inusitado: vídeos fofos de marmotas. O criador de conteúdo? A Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), uma das universidades públicas mais prestigiadas dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, o governo de Donald Trump tem adotado medidas de corte no financiamento federal à ciência, prejudicando ou até encerrando diversos projetos de pesquisa tradicionais.

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Um deles é o estudo da UCLA sobre as marmotas-de-barriga-amarela (Marmota flaviventer) que vivem nas Montanhas Rochosas do Colorado. O projeto existe desde 1962 e é referência na área por monitorar os animais individualmente. 

Quatro mamíferos que são venenosos (sim, isso existe)

Ao longo de décadas, pesquisadores acompanham esses animais para investigar seu comportamento, parentesco, reprodução, sobrevivência e diversos outros aspectos da espécie, que vem passando por uma série de dificuldades ambientais. No inverno passado, mais de cem marmotas monitoradas morreram, uma das maiores taxas de mortalidade já registradas pelo projeto.

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Mas, com o financiamento reduzido, a pesquisa conta apenas com uma pequena reserva de recursos, que não deve durar muito tempo. A equipe já solicitou financiamento a diversas instituições, e alguns pesquisadores chegaram até a colocar dinheiro do próprio bolso para manter o projeto. Ainda assim, os recursos não são suficientes e o estudo corre risco de acabar.

Buscando uma forma de arrecadar mais dinheiro, o biólogo Daniel Blumstein teve a ideia de usar o OnlyFans para publicar os vídeos fofos de marmotas coletados pelas câmeras da pesquisa. Obviamente, não se trata de conteúdo sexual.

Esses roedores lembram esquilos em uma versão mais gordinha e peluda, podendo chegar ao tamanho de um gato. Os vídeos e fotos produzidos pela equipe mostram os animais comendo, brincando, carregando plantas, convivendo com os filhotes,  cavando tocas (tarefa em que suas garras afiadíssimas entram em ação) e outros comportamentos da espécie.

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Assim surgiu o perfil OnlyMarms – uma brincadeira com o nome da plataforma: em vez de “OnlyFans” (“apenas fãs”), “OnlyMarms” (“apenas marmotas”). Além de publicar vídeos fofos, a página busca aproximar o público da produção científica e mostrar a importância da conservação desses animais.

A assinatura é gratuita, mas o perfil convida os usuários a dar gorjetas no valor que desejarem. Até agora, a conta acumulou cerca de 2.900 visitantes e 112 assinantes, arrecadando US$ 650, valor que será integralmente destinado à pesquisa.

Ainda está longe de substituir o financiamento federal no longo prazo, mas a iniciativa representa um alívio temporário para o projeto. A expectativa da equipe é que cada vez mais pessoas conheçam e apoiem o OnlyMarms.

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