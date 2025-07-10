Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Percebeu? Terra teve seu segundo dia mais curto da história – e fenômeno irá se repetir nas próximas semanas

A última quarta-feira durou um pouquinho menos de 24 horas. É bom se acostumar: nosso planeta está girando mais rápido, e julho e agosto terão dias mais breves.

Por Bruno Carbinatto 10 jul 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia da Terra.
 (Roberto Machado Noa/Getty Images)
Continua após publicidade
Percebeu? Terra teve seu segundo dia mais curto da história – e fenômeno irá se repetir nas próximas semanas Priorizar nos meus resultados Google

Com a correria da rotina você nem notou: a última quarta-feira, dia 9 de julho, foi um pouquinho mais curta que o normal. Bem pouquinho mesmo – 1,44 milésimos de segundo a menos do que as clássicas 24 horas. Foi o segundo dia mais curto para a Terra desde que começamos a medir com esse grau de precisão, e essa brevidade vai se repetir nas próximas semanas: nosso planeta está girando mais rápido, encurtando a duração dos dias.

Dá até para anotar na agenda: segundo o Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS, na sigla em inglês), os dias 22 de julho e 5 de agosto serão igualmente curtinhos. O motivo principal por trás disso é a nossa Lua.

Um dia, você sabe, tem 24 horas porque esse é o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno de seu próprio eixo (rotação). Acontece que esse movimento não é tão constante e sofre pequenas (na verdade, minúsculas) variações por conta de inúmeros fatores, como a gravidade de outros corpos celestes e o atrito do oceano com o fundo do mar.

Continua após a publicidade

Desde a década de 1960, conseguimos medir a duração dos dias com precisão impressionante graças à invenção dos relógios atômicos, engenhosos aparelhos que usam os princípios da física quântica para rastrear o tempo com precisão de bilionésimos de segundos. Com isso, conseguimos ver quanto tempo realmente está levando para nosso planeta dar sua voltinha, e ajustar assim os nossos relógios para corresponder a exatamente esse intervalo. Hoje, o IERS é um dos órgãos que mantém esse registro do tempo “oficial”. 

Siga

Até hoje, o recorde de data mais breve fica com o dia 5 de julho de 2024 – foram 1,66 milisegundos a menos. 

Continua após a publicidade

Dias mais curtos como o registrado na última quarta-feira não são comuns, porém. No longo prazo, na verdade, podemos afirmar que a rotação terrestre está ficando cada vez mais lenta, ou seja, a tendência é os dias ficarem mais longos. Exatamente por isso os cientistas criaram o conceito de “segundo bissexto” ou “segundo intercalar”: um segundo que é adicionado no horário “oficial” da Terra para deixá-lo mais condizente com a movimentação real do planeta. Desde 1972, um total de 27 segundos foram adicionados aos relógios terrestres.

Continua após a publicidade

Mas o processo de desaceleração da Terra não é uniforme: há períodos em que o movimento do planeta fica mais rápido e os dias, mais curtos. É o que está acontecendo nos últimos anos.

O que aconteceu em 9 de julho foi que a Lua estava longe da Terra, e, por conta disso, sua influência gravitacional sobre as marés também ficou um pouco mais fraquinha. Este foi um dos principais motivos para que a Terra girasse mais rápido, encurtando o dia (outros fatores também entram na jogada, claro).

Continua após a publicidade

Cientistas já avisaram que o mesmo cenário lunar vai se repetir nos dias 22 de julho e 5 de agosto deste ano, ou seja, os dois dias devem ser mais curtinhos também.

Curiosamente, se esta tendência de aceleração na rotação da Terra continuar no longo prazo, é possível que os cientistas tenham que retirar um segundo da contagem oficial do tempo, o que seria algo inédito. Como dissemos anteriormente, o que aconteceu até hoje foi o acréscimo de segundos intercalares aos relógios, já que nosso planeta está girando mais rápido – nunca houve uma remoção. Isso, porém, só aconteceria se a tendência atual continuar nos próximos anos.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
contagem do tempo
rotação
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).