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Ciência

Quando ocorrerá o maior eclipse solar da história? E o menor?

O eclipse solar total mais longo da história vai durar 7 minutos e 29 segundos. Mas é improvável que você esteja vivo para presenciar o espetáculo.

Por Eduardo Lima 2 jul 2025, 19h00
Fotografia de um eclipse.
 (George Pachantouris/Getty Images)
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A cada dia, a humanidade se aproxima do eclipse solar total mais longo da história – ou, pelo menos, dos últimos 6 mil anos. O evento deve durar 7 minutos e 29 segundos, e poderá ser visto parcialmente do Brasil. Mas você já pode ir tirando o cavalinho da chuva, já que provavelmente só seus tataranetos estarão vivos para presenciar o espetáculo.

Esse eclipse solar total deve acontecer em 16 de junho de 2186, em 161 anos. A não ser que a ciência faça grandes avanços no desenvolvimento da criogenia nas próximas décadas, ninguém que está vivo hoje vai conseguir presenciar o espetáculo.

Mesmo assim, fica a dica para o leitor da Super do século seguinte: já pode ir planejando uma viagem para o norte da América do Sul. A trajetória do eclipse vai passar por cima da Colômbia, da Venezuela e da Guiana, onde o eclipse solar total será visível em sua completude.

Segundo a Nasa, esse será o eclipse solar mais longo entre os anos 4ooo a.C e 8000. O eclipse mais curto durante esse intervalo de 12 mil anos já aconteceu: foi em 3 de fevereiro do ano 919, e durou só 9 segundos. Os eclipses solares totais acontecem, em média, a cada 18 meses, geralmente em um lugar diferente do planeta.

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Como funciona um eclipse solar total

Um eclipse é um evento astronômico que acontece quando qualquer objeto grande o suficiente no espaço, como um planeta ou um satélite natural, passa de forma coincidente pela posição aparente de algum outro corpo celeste mais distante.

O eclipse solar acontece quando a Lua, nosso satélite natural, se coloca entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre o planeta. A Lua pode fazer isso parcialmente, algo que acontece cerca de duas vezes por ano, ou completamente, no caso do eclipse solar total.

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Também é possível que a Lua bloqueie o Sol inteiro, exceto por um fino anel ao redor da sua borda. Nesse caso, os especialistas chamam o evento astronômico de eclipse anular.

No caso do eclipse solar total, o dia vira noite por alguns poucos minutos. É um espetáculo natural, e o próximo visível do Brasil deve acontecer em 12 de agosto de 2045, com ápice às 16h19. Melhor esperar por 20 anos do que por 161, não acha?

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Astronomia
Eclipse
espaço
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