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Introdução A Petrobras encontrou petróleo no poço Morpho, na Foz do Amazonas, gerando otimismo econômico e preocupação ambiental. A descoberta levanta debates sobre riscos ecológicos, o licenciamento do Ibama e a transição energética do Brasil, contrastando a busca por soberania nacional com o futuro dos combustíveis fósseis e a proteção da biodiversidade local.

Principais Tópicos





Descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Foz do Amazonas Dilema entre exploração econômica e preservação ambiental Desafios e controvérsias no licenciamento ambiental do Ibama Impactos potenciais na biodiversidade e nas comunidades locais Aposta em combustíveis fósseis versus transição energética do Brasil

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Texto Eduardo Brasil | Design Caroline Aranha | Edição Rafael Battaglia

Entre agosto e outubro de 2026, a Petrobras encontrou, em três ocasiões, petróleo em águas ultraprofundas no poço Morpho, a 175 quilômetros da costa de Oiapoque, no Amapá, e a quase 500 km da foz do Amazonas (região onde o rio deságua no Oceano Atlântico, rica em biodiversidade e matéria orgânica).

O poço fica dentro do bloco de exploração FZA-M-59. A descoberta é a principal aposta da empresa para abrir uma nova fronteira de extração.

Três descobertas em um mesmo poço são motivo de otimismo para a Petrobras, mas ainda não confirmam que a área tem potencial econômico. Os achados não significam que, a 7 mil metros de profundidade, exista uma grande reserva de petróleo pronta para ser explorada. A empresa deve perfurar novos poços na região para mais análises – ela já tem autorização para mais três no bloco 59.

A Petrobras e seu maior acionista, o governo federal, estão empolgados. Quem não está empolgado, porém, são cientistas, ambientalistas e lideranças indígenas, que olham para as descobertas da estatal com preocupação.

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Um vazamento de petróleo poderia colocar em risco o maior manguezal do mundo, o Grande Sistema de Recifes da Amazônia, os animais marinhos (e as comunidades pesqueiras que dependem deles) e as populações do Amapá e da Guiana Francesa. E a questão ambiental é só o começo da polêmica. Para especialistas, há um risco maior: perder a oportunidade de investir na transição energética e continuar a se comprometer com os combustíveis fósseis que estão causando a crise climática.

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Samba do licenciamento

A Petrobras foi criada pelo presidente Getúlio Vargas em 1953, depois de uma campanha para exploração nacional de petróleo com o slogan “o petróleo é nosso”. Desde então, os combustíveis fósseis e a Petrobras ficaram atrelados à ideia de soberania nacional no imaginário político do País.

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A primeira vez que a estatal perfurou um poço para procurar petróleo próximo da foz do Amazonas foi em janeiro de 1970. Nada foi encontrado. Ela continuou fazendo pesquisas na área até que, em 1978, encontrou óleo pela primeira vez, mas em quantidade insuficiente para exploração comercial.

O que mudou desde então é que Guiana e Suriname ganharam muito dinheiro na última década com petróleo. A Guiana, por exemplo, foi o país que teve a maior taxa de crescimento de PIB em 2024: 43,8%, cortesia do ouro negro (em 2025, o aumento foi menor, de 19,3%, mas ainda muito acima da média global, de 2,9%).

Os nossos vizinhos extraem petróleo na bacia sedimentar da Guiana-Suriname. Logo abaixo dela está a bacia Foz do Amazonas (com “F” maiúsculo, mesmo), uma das cinco bacias brasileiras que compõem a chamada Margem Equatorial – faixa do Atlântico que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte.

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O Brasil é o oitavo maior exportador de petróleo do mundo. Em 2025, vendemos US$ 45 bilhões em barris. 80% do óleo do País vem das reservas do pré-sal (que ficam próximas do litoral do Sudeste e do Sul). A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, diz que o pré-sal deve atingir seu ápice em 2035. A partir daí, essa produção entraria em declínio. É por isso que, para compensar, a empresa busca novas frentes de exploração ao norte.

Já há produção na costa do Ceará e do Rio Grande do Norte. Agora, a atenção está voltada para a Foz do Amazonas.

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A Bacia da Foz do Amazonas pega toda a costa do Amapá e parte da costa do Pará e avança mar adentro. São quase 300 mil km² de área – mais que o estado de São Paulo. A ciência ainda não estudou a fundo a região, cobiçada por várias petroleiras.

Em junho de 2025, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), órgão regulador desse setor, colocou 47 blocos de exploração na Foz do Amazonas para leilão. Empresas como a Petrobras, as estadunidenses ExxonMobil e Chevron e a chinesa CNPC garantiram participação.

A Petrobras tem bastante experiência em produção de petróleo offshore (em alto-mar). Hoje, ela faz isso sobretudo com “unidades flutuantes de produção, armazenamento e descarga” (FPSO, na sigla em inglês): grandes navios ancorados que recebem óleo (e gás) dos poços no fundo do mar, processam, armazenam e transferem a produção para navios petroleiros.

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O bloco 59, onde fica o poço Morpho, foi arrematado pela Petrobras em um leilão em 2013, num consórcio com a BP, petroleira do Reino Unido. A autorização só foi concedida em outubro de 2025, cinco anos depois de a BP desistir da operação e transferir os blocos para a Petrobras.

A demora se explica pelo possível impacto de uma iniciativa como essa, que não se restringe ao quadrado designado para a perfuração. As consequências podem ser sistêmicas, mudando as cidades em volta, as rotas de escoamento de produtos e, no caso de um vazamento, toda a água ao redor.

Antes de a autorização sair, a BP e a Petrobras se uniram a outras empresas, como a francesa Total, para tentar uma avaliação conjunta. Não rolou: o Ibama negou o licenciamento ambiental de cinco blocos da Total, que abandonou o consórcio e também passou seus blocos para a Petrobras.

A diretora do Ibama à época, a urbanista e advogada Suely Araújo, explica que negou o licenciamento da Total por causa das correntes marítimas muito fortes da região, que aumentam o risco de acidentes.

“Do que eu decidi e do que temos hoje, para mim está a mesma situação”, disse à Super. Por um tempo, o Ibama concordou: o órgão negou a licença do bloco 59 em 2023 (Araújo deixou a presidência em 2019), dizendo que a Petrobras não demonstrou ter capacidade para responder a um possível vazamento de óleo.

Após a negativa do Ibama, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (que já disse que a Foz do Amazonas seria “o novo pré-sal”), acionou a Advocacia-Geral da União (AGU) para dar um parecer em favor da Petrobras, que entrou com recurso. O próprio presidente Lula já defendeu que a exploração deveria acontecer, recorrendo à ideia de soberania nacional para justificar a abertura dos poços.

O Ibama topou reconsiderar a decisão, mas com algumas condições, como a construção de centros de apoio à fauna – hospitais veterinários para atender animais da região no caso de um vazamento (que a empresa assegura, em nota enviada à Super, que tem apenas uma probabilidade “remotíssima” de acontecer). A Petrobras cumpriu as exigências e apresentou um projeto mais robusto de resposta emergencial.

“O bloco 59 é uma espécie de porteira para toda a bacia sedimentar [da Foz do Amazonas]”, disse Araújo. “Vai ser muito difícil para o Ibama negar [licenciamento] agora.” Hoje, a Petrobras revisa os estudos ambientais de outros cinco blocos arrematados em 2013. Eles devem passar pelo processo de licenciamento em conjunto, o que pode acelerar a liberação.

Ouro negro

Se a Petrobras conseguir encontrar petróleo para exploração comercial, a estatal planeja começar a produção em 2033. Especialistas consultados pela Super acham a data otimista demais, e falam de um período que pode durar entre sete e 20 anos para o início de fato.

Isso significa que o Amapá, que é o estado que mais deve se beneficiar com a atividade, vai demorar para ver a cor do dinheiro do petróleo. Mas as mudanças já estão começando na região.

A exploração offshore tem como base em terra a cidade de Oiapoque, conhecida por ser um dos pontos mais ao norte do Brasil (a campeã nesse quesito, diga-se, é Uiramutã, em Roraima). No Censo de 2022 do IBGE, Oiapoque tinha 28 mil habitantes. Agora, desde que a Petrobras iniciou suas atividades na região, a prefeitura estima mais de 40 mil moradores.

Em 2022, mais da metade da população da cidade recebia Bolsa Família. Oiapoque não tem transporte público, coleta de esgoto nem leitos de UTI. A grana do petróleo poderia fazer muita diferença por lá.

O dinheiro vem dos royalties, pagamento que as petroleiras fazem aos entes federativos envolvidos na produção: a União e os estados e municípios próximos ao mar que receberão a infraestrutura da operação. O dinheiro precisa ser usado de forma planejada, para financiar boas políticas públicas e continuar fazendo a diferença mesmo quando a exploração parar.

Não é o que sempre acontece, porém. Um levantamento da Agência Pública (1) mostrou que a pobreza ainda persiste nas cidades que mais receberam dinheiro de petróleo entre 1999 e 2024.

Um dos melhores exemplos para Oiapoque é Maricá, no Rio de Janeiro. Ela usou os royalties para financiar tarifa zero no transporte público, uma universidade municipal e um sistema de renda básica para os cidadãos de menor renda.

Mas, ainda assim, o dinheiro do petróleo continua não sendo uma bala de prata. Só 12,5% da população de Maricá tem coleta de esgoto, um dos piores índices de saneamento básico do RJ.

A atividade petrolífera gera empregos diretos e oportunidades indiretas no setor de serviços, comércio e turismo. Afinal, há mais gente circulando na região. Oiapoque já experimenta um crescimento nesse sentido. Mas é importante ressaltar que a mão de obra especializada da indústria geralmente vem de fora. O que costuma sobrar para os moradores locais são trabalhos que pagam menos.

Biodiversidade ameaçada

O Brasil é o país mais biodiverso do mundo, e alguns especialistas argumentam que essa riqueza biológica pode se converter em riqueza financeira também. “No futuro, capital natural vai ser cada vez mais valorizado”, diz a pesquisadora de energia Julia Paletta.

Paletta é uma das autoras de um artigo (2) que defende que a nova fronteira de óleo na Foz do Amazonas pode ser uma bomba para a biodiversidade. Blocos leiloados pela ANP estão muito próximos ou até sobrepostos a áreas prioritárias para biodiversidade e zonas de conservação definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima – ou seja, validadas pelo próprio governo. O bloco 59 está a 37,4 km de distância de uma dessas áreas prioritárias.

Os possíveis impactos não se resumem a vazamentos de petróleo nas plataformas: tráfego intenso de navios e de pessoas na região e toda a infraestrutura necessária para escoar, tratar e transportar o petróleo podem colocar os ecossistemas da Foz do Amazonas sob estresse.

Em nota enviada à Super, a Petrobras afirmou que considerou “todos os ecossistemas existentes na Margem Equatorial” em seus estudos ambientais.

Outros riscos indiretos também preocupam os cientistas. O petróleo vai atrair mão de obra para a região. Se a expansão não for bem planejada, há risco de desmatamento, construção de estradas, aumento da emissão de esgoto e lixo e transformação do uso do solo, urbanizando sem controle o que hoje é área de floresta. O Amapá ainda é o estado mais preservado do Brasil, com 95% da vegetação nativa de pé.

Um estudo (4) combinou simulações oceanográficas e mapas dos hábitats marinhos para entender quais ecossistemas estariam mais ameaçados caso ocorresse algum acidente. No caso do Amapá, os mais vulneráveis são os recifes de corais, que se encontram entre 30 e 150 metros de profundidade.

“O fato de os corais estarem em águas profundas não significa que estejam protegidos de vazamentos de petróleo”, explica Rafael Magris, autor do estudo e analista ambiental do ICMBio. Numa região tão cheia de material orgânico, o óleo se impregna nos sedimentos e consegue afundar – e pode contaminar os recifes.

Os riscos ambientais também motivam a ação conjunta de oito ONGs contra o Ibama, a Petrobras e a União para pedir a anulação do licenciamento ambiental do bloco 59. “Estamos processando o governo por causa de problemas no licenciamento”, diz Suely Araújo, que hoje é coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e uma das responsáveis pelo processo.

Um desses problemas é que o licenciamento não realizou consultas com povos indígenas e comunidades tradicionais, que podem ter seus modos de vida afetados.

Além disso, o modelo utilizado pela Petrobras para fazer a simulação de vazamentos de óleo não levou em conta o comportamento das correntes marítimas da região e usou dados desatualizados. De acordo com a ação, os cálculos não oferecem o detalhamento necessário para mostrar se um possível vazamento iria para a costa da Guiana Francesa – o que também precisaria ser resolvido pela Petrobras – ou se chegaria à costa brasileira.

Falar de possíveis vazamentos não é alarmismo. O primeiro acidente ocorreu em 4 de janeiro de 2026: 18 mil litros de fluido de perfuração vazaram no mar. O Ibama aplicou uma multa de R$ 2,5 milhões à Petrobras pelo incidente.

Na esperança de proteger a região e fazer com que a exploração de petróleo seja feita de forma segura, se ela realmente acontecer, o Museu Paraense Emílio Goeldi e o Instituto de Estudos Avançados da USP criaram o Grupo de Trabalho da Foz do Amazonas, que entregou um documento para o Ministério do Meio Ambiente em agosto de 2025 com as ideias de cientistas, lideranças tradicionais, gestores públicos e ativistas sobre como prosseguir na região.

Alexander Turra, professor de oceanografia da USP e membro do grupo de trabalho, defende que é preciso ampliar o conhecimento sobre a Foz do Amazonas produzido a partir do território, com mais vagas nas universidades e mais financiamento para pesquisa. “As pessoas que vivem no território precisam ter o melhor conhecimento disponível, para tomar decisões sobre seu futuro de forma autônoma e autodeterminada.”

O maior risco

Em 2025, o investimento em energia renovável no mundo representou o dobro do que foi destinado para combustíveis fósseis (5). Se a tendência se mantiver nos próximos anos, pode significar que o petróleo da Foz do Amazonas começará a ser produzido em um mercado de energia muito diferente do de hoje.

O exemplo mais palpável da possível mudança de demanda no setor energético é a China, que é a maior importadora de petróleo do mundo, mas caminha para se tornar um “eletroestado” – um país cuja economia e matriz energética se apoiam na eletrificação em vez de combustíveis fósseis.

Enquanto isso, o Brasil “está apostando em um cavalo que não é o cavalo do futuro, mesmo [o País] tendo muito potencial para a indústria renovável”, diz Paletta. Dos US$ 109 bilhões previstos em investimento da Petrobras até 2030, só US$ 13 bi são dedicados à transição energética, incluindo geração renovável e descarbonização das operações.

Continuar com a exploração na Foz do Amazonas é, para Paletta, “aumentar a dependência econômica e fiscal de uma indústria que faz cada vez menos sentido no futuro”. Começar a produzir petróleo na Foz do Amazonas em 2033 fica cada vez mais perto de 2050, a data de neutralidade de emissões de gases de efeito estufa do Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário.

“É apostar no fim do mundo”, diz Araújo. “O Brasil pode gerar riqueza de outras formas. Petróleo não gera justiça social.” Para a ex-diretora do Ibama, a Petrobras deveria virar uma empresa de energia, não tão focada em petróleo. O Brasil tem muito potencial para produzir energia renovável e biocombustíveis, além da capacidade de reflorestar áreas desmatadas e, assim, remover carbono da atmosfera.

O risco que o País corre na Margem Equatorial não é só de vazamento de petróleo ou de urbanização desenfreada, mas de não fazer sua transição energética.

No início de novembro deste ano, a poucos dias da COP31, a presidência da COP30 (sediada no Brasil em 2025) apresentou o mapa do caminho para o fim do uso de combustíveis fósseis. O documento chega no momento em que a crise climática não é mais um problema do futuro: o mundo está prestes a ficar 1,5 °C mais quente, cruzando o limite de mudança definido há uma década no Acordo de Paris.

A ideia do mapa é expor diversas possibilidades de caminhos para se afastar do petróleo, do carvão e do gás natural, de acordo com a realidade energética de cada país, para mostrar que a transição energética pode e deve ser para todos. O discurso do governo federal, porém, parece andar em descompasso.

Em agosto, depois da primeira descoberta de petróleo no poço Morpho, o presidente Lula discursou segurando um pequeno frasco com óleo: “Isso aqui pode se chamar ‘passaporte para o futuro desse país’”. Na sequência, contudo, emendou que a exploração não significava abrir mão de sua luta para, um dia, não precisar mais dos combustíveis fósseis. Não deixa de soar contraditório. Com o petróleo da Foz do Amazonas e sem uma transição clara, esse dia pode ficar cada vez mais distante.

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Fontes (1) reportagem “Nas cidades campeãs em royalties de petróleo, gasta-se muito, mas pobreza persiste”, da Agência Pública; (2) artigo “The Amazon’s new oil frontier is a biodiversity bomb in the making”; (3) artigo “Biodiversity hotspots and threatened species under human influence in the Amazon continental shelf”; (4) artigo “Projected risks to biodiversity conservation along Brazil’s Equatorial Margin under expanding offshore oil development”; (5) relatório “World Energy Investment 2025”, da Agência Internacional de Energia (IEA).

Fotos Getty Images e Wikimedia Commons.