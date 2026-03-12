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Ciência

Por que jacarés não costumam comer capivaras? Entenda essa relação curiosa

A convivência chama a atenção de turistas e biólogos. Mas, na natureza, nem todo almoço vale a briga.

Por Luiza Lopes 12 mar 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia de uma capivara no meio de vários e jacarés.
 (micsmt/Getty Images)
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Em rios, lagoas e áreas alagadas da América do Sul, uma cena costuma chamar a atenção de turistas e pesquisadores: capivaras descansando tranquilamente a poucos metros de jacarés. Em alguns casos, os dois animais chegam a permanecer lado a lado, aparentemente ignorando a presença um do outro.

A imagem parece contradizer a lógica básica da cadeia alimentar, já que jacarés são predadores e capivaras podem ser um ótimo alimento. Essa convivência pacífica não é exatamente uma “amizade”. O que existe ali é uma espécie de trégua, explicada por fatores ecológicos, comportamentais e energéticos.

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo. Nativa de grande parte da América do Sul, vive em grupos e passa boa parte do tempo perto da água, em ambientes como rios, pântanos, lagoas e áreas inundáveis. Esses locais também são o território típico de jacarés, o que torna o encontro entre as espécies algo comum.

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Mesmo dividindo o mesmo habitat, ataques são raros. Isso se dá principalmente pela chamada “economia da predação”. Predadores precisam equilibrar o gasto de energia necessário para capturar uma presa com o retorno nutricional que ela oferece. Uma capivara adulta pode pesar até cerca de 68 quilos. Derrubar um animal desse tamanho exige uma luta longa e arriscada.

Além do esforço físico, existe o perigo de ferimentos. Capivaras parecem tranquilas à distância, mas possuem incisivos grandes e muito afiados, capazes de causar cortes profundos. Em uma disputa direta, o jacaré pode sair machucado – e um ferimento sério pode comprometer sua capacidade de caçar no futuro.

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“Estes roedores têm dentes grandes e afiados. Levando em conta o tamanho do corpo, acho que simplesmente não vale a pena o trabalho e o risco de se machucarem”, afirmou a bióloga Elizabeth Congdon, professora da Bethune-Cookman University (EUA), ao site IFLScience.

Por isso, os jacarés costumam preferir presas mais fáceis, como peixes, aves ou pequenos animais aquáticos. Esses alvos exigem menos esforço e oferecem menor chance de lesão.

Outro fator importante é o comportamento das próprias capivaras. Elas vivem em grupos, nadam rapidamente e conseguem se refugiar na água com facilidade. Essa combinação dificulta ataques surpresa, especialmente contra indivíduos adultos saudáveis.

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Apesar da convivência aparentemente pacífica, a relação não é livre de conflitos. Filhotes de capivara são muito mais vulneráveis e podem ser predados por diversos animais. Jacarés, aves de rapina, sucuris, jaguatiricas e onças-pintadas estão entre os predadores conhecidos.

As condições ambientais também influenciam essa dinâmica. Durante a estação chuvosa, quando rios e lagoas se enchem e há grande abundância de peixes e pequenos animais aquáticos, os jacarés têm alimento fácil à disposição. Nessas circunstâncias, o interesse por presas grandes e difíceis, como capivaras adultas, diminui ainda mais.

Essa é a primeira fake news da história

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Já na estação seca, quando a água recua e os recursos escasseiam, a situação pode mudar. Com menos opções disponíveis, os predadores podem arriscar ataques contra presas maiores, incluindo capivaras.

Por isso, especialistas ressaltam que a convivência entre as espécies não deve ser interpretada como uma relação de amizade ou cooperação. Trata-se mais de uma estratégia ecológica baseada em custo e benefício.

A própria imagem da capivara como um animal universalmente “amigável” também tem limites. Embora geralmente sejam pacíficas, elas podem reagir quando se sentem ameaçadas. 

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Ainda assim, os maiores predadores das capivaras não são os jacarés, mas os seres humanos. Em diversas regiões da América do Sul, capivaras são caçadas para consumo. Em alguns países a prática é proibida, mas ainda ocorre. Nos últimos anos, também surgiram fazendas de criação do animal, uma tentativa de reduzir a pressão sobre populações selvagens.

Mesmo com essas ameaças, a espécie continua amplamente distribuída pelo continente e é classificada como “pouco preocupante” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza.

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