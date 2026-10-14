Por que Vênus não tem lua? Novo estudo explica

Vênus não tem uma lua atualmente. Há duas possibilidades: ou o planeta nunca teve uma, ou um satélite até se formou em algum momento do passado – mas foi destruído ou se afastou da vizinhança gravitacional de Vênus, e não voltou mais.

A questão é que é difícil orbitar a deusa do amor. Vênus leva 243 dias para completar uma volta em torno de si mesmo – e as equações da mecânica celeste nos dizem que, quando a translação de um satélite ao redor de um planeta é mais rápida do que o planeta gira em torno de si mesmo, o satélite tende a espiralar na direção do planeta e se despedaçar (aqui na Terra acontece o contrário: a rotação é tão rápida que a Lua se afasta de nós, 3,8 cm por ano).

O que é o lado oculto da Lua?

Um estudo liderado pela Universidade da Califórnia em Riverside descobriu que, para uma lua semelhante à nossa sobreviver até hoje, Vênus precisaria completar uma rotação em cerca de 12 horas ou menos na época remota da formação do satélite – uma velocidade angular 486 vezes maior que a atual. Essa rotação rápida faria a lua migrar inicialmente para longe do planeta, dando a ela distância suficiente para não ser destruída mesmo depois que Vênus desacelerasse.

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Fonte: “Tidal Demise: The Evolution and Fate of a Hypothetical Venus Moon”, The Astrophysical Journal