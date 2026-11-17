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Introdução A Via Láctea tem uma massa equivalente a 1,2 trilhão de sóis, a medição mais precisa até agora. A pesquisa, que usou o instrumento DESI, detalha os desafios de “pesar” nossa galáxia, onde 85% a 90% da massa é matéria escura, detectada apenas por sua influência gravitacional.

Principais Tópicos





Massa da Via Láctea equivale a 1,2 trilhão de sóis. Nova medição utiliza dados dos telescópios DESI e Gaia. Desafios de "pesar" a galáxia: matéria escura é invisível. 85% a 90% da massa galáctica é matéria escura. Estrelas no halo galáctico usadas para estimar a gravidade.

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A soma de estrelas, planetas, asteroides, buracos negros, gás, poeira e matéria escura que existem na Via Láctea é equivalente à massa de 1,2 trilhão de sóis. Para chegar a esse valor em quilos, basta considerar que o Sol tem aproximadamente 1,989 × 10³⁰ kg e multiplicar o número por 1,2 trilhão. É tanto zero que nem vale a pena escrever aqui.

Esse valor é resultado de um preprint publicado no arXiv – ou seja, um artigo que ainda não passou por revisão por pares. Com a ajuda do DESI (Instrumento Espectroscópico de Energia Escura), instalado no Telescópio Mayall, no Arizona (EUA), os pesquisadores analisaram estrelas situadas a distâncias de 30 mil a 310 mil anos-luz do centro da galáxia para realizar a medição mais precisa do assunto até o momento.

Os desafios de pesar a galáxia

Imagine o seguinte: você precisa descobrir quanto pesa sua casa. Naturalmente, o primeiro instinto seria colocar os móveis, os eletrodomésticos, os moradores e até os objetos guardados nos armários em uma balança. Mas e se boa parte do peso estivesse escondida nas paredes, debaixo do piso ou em cômodos aos quais você não tem acesso?

Esse é o tipo de desafio que os astrônomos enfrentam para “pesar” a Via Láctea. Os planetas do Sistema Solar, as luas, o Sol e as centenas de bilhões de estrelas da galáxia são visíveis e, portanto, passíveis de serem contabilizados. No entanto, correspondem a apenas cerca de 10% da massa da nossa galáxia.

A maior parte da matéria no Universo, na verdade, é formada por um tipo de matéria invisível e praticamente indetectável chamada de matéria escura. Não é possível contabilizar essa massa misteriosa com os olhos, nem com telescópios, porque ela não emite, não reflete nem bloqueia luz. E é ela que constitui 85% a 90% da massa da Via Láctea.

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Cientistas podem ter encontrado 1ª evidência direta da matéria escura

Não sabemos do que ela é feita até hoje. Físicos trabalham com várias hipóteses – entre elas, a possibilidade de que ela seja formada por uma partícula desconhecida, assim como a matéria “normal” que conhecemos é formada por partículas indivisíveis, como quarks. Só temos indícios de sua existência por meio de efeitos indiretos.

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Isso porque, apesar de invisível, a matéria escura deixa pistas. Pense assim: tudo que é matéria, escura ou não, gera atração gravitacional. Em vez de tentar visualizar a matéria escura, pesquisadores observam seu efeito gravitacional sobre outras coisas – neste caso, sobre as estrelas – e assim tentam quantificá-la de maneira indireta.

Um dos instrumentos que fazem essas medições é o DESI – o Dark Energy Spectroscopic Instrument, ou Instrumento Espectroscópico de Energia Escura. Criado com a intenção de mapear a estrutura tridimensional do Universo e investigar a energia escura, ele faz uso de 5 mil fibras ópticas robóticas para captar a luz de até 5 mil objetos simultaneamente – ao todo, já foram mais de 47 milhões de galáxias e quasares.

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Metodologia

A equipe do estudo usou o DESI para medir mais de 10 mil estrelas do halo galáctico – uma região possivelmente esférica que envolve toda a galáxia e é formada, principalmente, por matéria escura. As estrelas foram registradas durante os três primeiros anos do DESI, e estão a uma distância de 30 mil a 310 mil anos-luz do centro da galáxia.

Esses dados foram combinados com medições dos movimentos dessas mesmas estrelas pelo céu, obtidas pelo telescópio espacial Gaia. As estrelas pertencem a dois tipos distintos de estrelas em estágio avançado de evolução: BHBs (estrelas azuis velhas) e RR Lyrae (estrelas pulsantes).

Os dois tipos de estrela têm um brilho real conhecido, o que as torna boas réguas para medir distâncias. Com a ajuda das medições, pesquisadores conseguiram calcular a velocidade de cada estrela em três dimensões – o DESI mede o quanto ela se aproxima ou se afasta de nós, e o Gaia, o quanto ela se desloca no céu ao longo dos anos – e, assim, puderam estimar a gravidade que age sobre elas (porque é a força da gravidade que determina o quão rápido essas estrelas se movem).

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E é a gravidade, como já mencionado, que indica a quantidade de matéria que existe ali. Quanto mais massa, mais forte a gravidade, e mais rápido as estrelas se movem. Ao medir a velocidade com que elas se deslocam, os pesquisadores também chegam a uma resposta para a quantidade de massa existente na região que elas ocupam.

Os pesquisadores aplicaram quatro métodos diferentes de cálculo e testaram todos em galáxias simuladas, onde a resposta correta sobre a quantidade de matéria escura existente é conhecida. Isso permitiu corrigir os vieses de cada método e combiná-los em um resultado único e mais confiável.

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Estudos anteriores já haviam “pesado” a Via Láctea de diferentes maneiras – inclusive usando a técnica de observação de estrelas no halo externo e de aglomerados estelares. No entanto, segundo os pesquisadores, raramente combinavam várias metodologias e não levavam em conta, de forma realista, que a galáxia não está em equilíbrio – o que distorce os cálculos.

Ainda assim, a conclusão dos pesquisadores tem margem de erro de cerca de 11%. Ou seja, a massa da Via Láctea pode estar, na verdade, entre 1,07 e 1,33 trilhão de sóis.

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