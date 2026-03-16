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Introdução Redução de espécies marinhas no Nordeste ameaça a saúde de comunidades pesqueiras, aponta estudo da UFRN/UFSM. A perda de peixes, essenciais para a nutrição local, pode levar a desnutrição e problemas de saúde. Saiba como mudanças climáticas e sobrepesca agravam o cenário.

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A diminuição de espécies marinhas, causada por mudanças climáticas e sobrepesca, ameaça o equilíbrio dos ecossistemas. Estudo revela que comunidades pesqueiras do Nordeste dependem de peixes para até 40% da proteína e mais de 70% dos nutrientes. A escassez de pescado eleva riscos de desnutrição, anemia e problemas cognitivos e cardiovasculares nessas populações. Simulações futuras indicam perda de até 90% dos nutrientes para pescadores se espécies-chave, como sardinhas, desaparecerem. Cientistas defendem políticas públicas de conservação direcionadas para proteger os peixes e, consequentemente, as pessoas e a cultura que vivem do mar.

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O ambiente marinho vem preocupando cientistas há alguns anos: as populações de diversas espécies têm diminuído, e muitas já estão ameaçadas de extinção. Entre os principais responsáveis estão as mudanças climáticas – que aumentam a temperatura média dos oceanos e interferem no equilíbrio dos ecossistemas – e o aumento da pesca comercial, que deixa a situação ainda mais alarmante para os peixes.

Além dos impactos ambientais, uma nova pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), investigou as consequências desse cenário para as comunidades pesqueiras do litoral do Nordeste brasileiro.

Os resultados indicam que a redução das espécies marinhas pode ter impacto direto na saúde dessas populações.

Publicado hoje no periódico científico People and Nature, o estudo entrevistou 111 famílias de pescadores, que utilizam a pesca tanto de forma comercial quanto artesanal. Os participantes estavam distribuídos em municípios do Rio Grande do Norte (Touros, Rio do Fogo e Baía Formosa) e de Pernambuco (Ipojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande).

A pesquisa aponta que, para essas comunidades, o pescado representa entre 30% e 40% da fonte mensal de proteína. Além disso, os peixes fornecem mais de 70% dos nutrientes consumidos, já que são ricos em cálcio, ferro e ômega-3.

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Dessa forma, a redução na disponibilidade de peixes pode representar um risco significativo à saúde dessas populações, aumentando a possibilidade de desnutrição, anemia, problemas cognitivos e doenças cardiovasculares.

Um ponto importante é que, nesse contexto, “desnutrição” não significa necessariamente passar fome. Outras fontes de alimento estão disponíveis, o problema é que são opções menos ricas em nutrientes, o que pode levar a uma má nutrição de diversas comunidades pesqueiras.

O estudo também analisou como a situação pode se agravar com o avanço das mudanças ambientais – e os resultados foram ainda mais alarmantes.

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Os cientistas listaram as 122 espécies de peixes mais capturadas e simularam como elas poderiam reagir a diferentes cenários ambientais no futuro. Os resultados indicam que, caso 25% dessas espécies desapareçam, a oferta de nutrientes para os pescadores pode cair em até 70%.

Se espécies particularmente nutritivas para os seres humanos, como as sardinhas, forem afetadas, essa perda nutricional pode ultrapassar 90%. Por isso, os autores defendem a criação de políticas públicas de conservação direcionadas a esses animais.

“A perda de biodiversidade atinge de forma desigual quem mais depende dela. Assim, proteger os peixes do Nordeste brasileiro é também proteger as pessoas que vivem do mar e sua cultura”, afirma Fabrício Albuquerque, um dos autores do artigo, em entrevista à Bori.

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