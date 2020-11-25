Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Sistema imune de mulheres responde melhor à Covid-19, aponta estudo

A análise identificou que elas conseguem controlar o perfil de moléculas do sistema imune, evitando que resultem em uma resposta exagerada e fatal.

Por Maria Clara Rossini 25 nov 2020, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h29
Sistema imune de mulheres responde melhor à Covid-19, aponta estudo
 (ViewStock/Getty Images)
Continua após publicidade
Sistema imune de mulheres responde melhor à Covid-19, aponta estudo Priorizar nos meus resultados Google

O número de mortes e a incidência de casos graves de Covid-19 é maior em homens do que em mulheres. Uma análise recente de 180 mil mortes no mundo mostra que, entre indivíduos com mais de 65 anos, a letalidade da doença é 77% maior no sexo masculino. Essa tendência vem sendo constatada na maior parte dos países desde o início da pandemia, quando cientistas começaram a especular qual seria o motivo da disparidade. 

Uma nova pesquisa liderada por cientistas brasileiros aponta os possíveis fatores envolvidos nessa diferença. De maneira geral, o sistema imunológico feminino responde de forma mais branda ao vírus, o que evita uma inflamação exagerada (a chamada “tempestade de citocinas”, que lesiona os órgãos e pode levar à morte). O artigo está disponível na forma de pré-print, e ainda deve passar pela revisão de outros cientistas.

A pós doutoranda Paula Freire e o professor Otávio Cabral-Marques, em conjunto com outros pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, analisaram dados genômicos de mais de mil pessoas infectadas pela Covid-19, por meio do repositório público Gene Expression Omnibus (GEO). O material genético foi obtido por meio de secreções da nasofaringe e exames de sangue, coletados para o diagnóstico da doença. 

Continua após a publicidade

Eles compararam os genes envolvidos na resposta imunológica em conjunto com informações de sexo e idade dos pacientes. As mulheres, independentemente da idade, exibiram um perfil imunológico mais controlado – similar ao observado nos pacientes mais jovens. Essas pessoas apresentam uma menor expressão de citocinas e genes relacionados à resposta imunológica do organismo (eles “convocam” os neutrófilos, células de defesa que, se agirem em excesso, podem acabar danificando tecidos e órgãos).

Siga

Quando há uma grande descarga de citocinas, o corpo reage de forma exacerbada, convocando muitos neutrófilos. Essa reação foi mais observada em homens e pessoas idosas, que possuem mais chances de desenvolver a forma grave da doença. A tempestade de citocinas provoca pequenos coágulos que impedem o sangue de chegar a algumas partes do corpo – e pode levar à morte dos pacientes.

Continua após a publicidade

Ao analisar os dois perfis, os pesquisadores chegaram a um conjunto de genes que se expressam de forma diferente em homens e mulheres, como o CXCR2, o IL-1β e o S100A9. É como se eles guardassem a “receita” de como o corpo deve reagir quando encontra um invasor. Só que, na hora de colocar em prática, as mulheres usam uma dose menor do que os homens, e por isso controlam a resposta imunológica.

Continua após a publicidade

Isso não significa que todas as mulheres vão responder melhor ao vírus. As conclusões foram feitas com base em um grupo de centenas de pacientes, mas cada corpo responde de uma forma diferente. No entanto, existem algumas diferenças entre o sistema imunológico masculino e feminino – e esse último pode levar vantagem.

Ainda não se sabe como as mulheres conseguem fazer essa modulação mais precisa, mas Freire lembra de uma diferença crucial entre os sexos: “a mulher abriga um corpo estranho dentro de si, que é o feto, e não o elimina. O sistema imune da mulher é diferente porque ela consegue determinar o momento em que deve eliminar o invasor, ou controlar a resposta”, diz a pesquisadora.

Continua após a publicidade

A boa notícia é que existem drogas já conhecidas que podem atuar especificamente para regular o CXCR2 ou IL-1β, por exemplo, diminuindo a expressão de citocinas. Elas podem ser testadas tanto em homens quanto em mulheres que contraíram a Covid-19. “Nessa pesquisa, nós levantamos esses potenciais alvos terapêuticos que podem ajudar a reduzir a severidade da doença”, diz a pesquisadora.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).