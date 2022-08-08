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Ciência

Sociabilidade dos gatos depende de aspectos biológicos, revela estudo

Diferentes hormônios e bactérias intestinais influenciam, para mais ou para menos, a afetividade dos bichanos.

Por Leo Caparroz 8 ago 2022, 17h22 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Gatinho preto e branco brincando em um ambiente doméstico ensolarado. Um brinquedo colorido é segurado perto dele e ele dá um golpe com a patinha.
 (Catherine Falls Commercial/Getty Images)
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Os gatos na natureza são solitários e territoriais; contudo, evoluíram para adquirir as habilidades necessárias para o convívio em grupos – especialmente depois de serem trazidos para perto dos humanos. Um novo estudo sugere que há uma ligação entre essa sociabilidade e os microbiomas intestinais dos gatos domésticos; hormônios também podem explicar a razão de alguns felinos se darem melhor com seus colegas do que outros.

Os pesquisadores dividiram 15 gatos de abrigo em grupos, colocando cinco felinos aleatórios em três salas de 4 por 7 metros durante duas semanas. Nesse período, eles usaram câmeras de vídeo para observar o comportamento dos gatos e coletaram urina e fezes para medir hormônios e espécies microbianas presentes.

O microbioma intestinal é o conjunto de todos os microorganismos – como bactérias – que vivem no trato digestivo de animais e humanos; o bem-estar dessa fauna intestinal tem efeitos surpreendentes na saúde.

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Entre os hormônios, os cientistas focaram na avaliação dos níveis de cortisol, testosterona (ambos ligados a comportamentos agressivos) e ocitocina.

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Eles descobriram que gatos com concentrações mais altas de cortisol e testosterona exibiam menos comportamentos sociais – como compartilhar comida e cheirar os outros – enquanto os com quantidades mais baixas de cortisol e testosterona eram mais sociais. Além disso, gatos com microbiomas semelhantes também tiveram contato mais frequente entre si, e gatos com níveis mais altos de testosterona eram mais propensos a tentar fugir.

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Os pesquisadores se surpreenderam com os resultados – especialmente com a inesperada ação da ocitocina. Conhecida como “hormônio do amor”, ela é liberada em situações de prazer e afeto. No caso dos felinos, aqueles com alta ocitocina eram os que apresentavam comportamento menos afiliativo (formavam menos relações com os demais). É o contrário do que costuma acontecer em outros animais. 

Essas descobertas mostram que os hormônios podem ter diferentes influências entre as espécies, e que os gatos podem demonstrar afeto de jeitos diferentes de outros animais. Não só através do contato físico direto, a proximidade também mostra o quanto os bichanos gostam de outro sujeito; e quanto mais próximo, mais amigável.

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Assim como os humanos, os animais têm formas complexas e únicas de demonstrar seu afeto. Mais do que saber a complexa biologia por trás do fenômeno, no fim das contas, reconhecer que seu gatinho gosta de você é o que realmente importa.

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TAGS:
Animais de estimação - comportamento
Biologia
Comportamento animal
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