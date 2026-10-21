Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Supertufão Champi: O que sabemos sobre a tempestade mais forte de 2026

Equivalente a um furacão de categoria 5, o fenômeno avança pelo Pacífico com rajadas de até 360 km/h.

Por Amanda Nascimento 21 out 2026, 18h00
Imagem de satélite mostrando um ciclone tropical massivo com um olho escuro e bem definido, girando sobre o oceano. À esquerda, as ilhas de Taiwan e Filipinas, em verde, são visíveis. Linhas de grade e a marcação 20 N indicam coordenadas geográficas
 (Joint Typhoon Warning Center/Reprodução)
Continua após publicidade
Supertufão Champi: O que sabemos sobre a tempestade mais forte de 2026 Priorizar nos meus resultados Google

O ciclone tropical Champi se tornou, na manhã desta quarta-feira (21), a tempestade mais forte de 2026. Com ventos de quase 300 km/h e rajadas estimadas em 360 km/h, ele continua a avançar pelo Pacífico, onde ameaça Taiwan, China e áreas das Filipinas. Segundo o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA, a previsão é de que grandes ondas, chuvas intensas e ventos destrutivos atinjam a região nos próximos dias.

O Champi agora equivale a um furacão de nível 5. Esse é o nível mais alto da escala Saffir-Simpson – sistema que avalia a intensidade de ventos e furacões. Ciclones tropicais que se formam no Pacífico recebem o nome de “tufão”. O Champi ainda recebe o prefixo “super”, usado pelo Joint Typhoon Warning Center (JTWC) para classificar tempestades com ventos acima de 240 km/h.

As projeções indicam que Champi logo deve perder a intensidade, a ponto de enfraquecer para as categorias 3 ou 4. Mesmo assim, continuará sendo capaz de causar destruição. Entre a próxima sexta-feira (23) e sábado (24), é possível que ele se aproxime ainda mais da terra firme, em direção a Taiwan. Ainda há divergências sobre a trajetória exata do tufão. 

Siga

O Champi é o quarto ciclone de categoria 5 da temporada no Pacífico Ocidental e o sétimo no mundo em 2026. Segundo pesquisadores, a atividade ciclônica intensa pode ter influência do El Niño, que modifica a circulação atmosférica e as condições oceânicas dos ciclones em diferentes partes do mundo. No Atlântico, por exemplo, o El Niño traz menos ciclones tropicais, enquanto no Pacífico o número de ocorrências aumenta – e muito. 

Continua após a publicidade

Um “Super El Niño” pode estar chegando em 2026

Explicando o Supertufão

Continua após a publicidade

Primeiro: furacões, ciclones e tufões são, essencialmente, o mesmo fenômeno meteorológico. Os cientistas chamam essas tempestades de nomes diferentes, dependendo de onde elas ocorrem. No Atlântico e norte do Pacífico, as tempestades são chamadas de “furacões”; no sudoeste do Oceano Índico, são “ciclones tropicais”; e, no noroeste do Pacífico, “tufões”. Mas a explicação por trás delas é a mesma.

Tudo começa no oceano. Para que esse tipo de fenômeno se forme, as águas precisam estar aquecidas, a começar geralmente por 26,5 °C. Alguns fatores podem contribuir para que isso aconteça: o aquecimento natural do Sol; fenômenos como o El Niño, que redistribuiem o calor pelo oceano; e o aquecimento global, com o aumento da temperatura média das águas graças à emissão de gases de efeito estufa. 

Continua após a publicidade

Essa água aquecida assume duas funções principais. A primeira delas é a de agir como um combustível da tempestade – quanto mais quente a água, mais energia ela fornece. A segunda é aquecer e umedecer o ar acima da superfície dos mares. A partir disso, outro processo começa a acontecer: o ar quente “sobe” e cria uma área de baixa pressão ao redor da região. 

Vale lembrar que o ar quente sobe para a atmosfera porque se expande, tornando-se menos denso (e portanto mais leve) que o ar ao redor. Esse fenômeno, por sua vez, cria um “vazio” sobre a superfície dos oceanos, que atrai ventos das regiões vizinhas – essa é a baixa pressão atmosférica. 

Continua após a publicidade

Essa combinação tem como resultado chuvas intensas e prolongadas, além da força dos ventos que empurra a água do mar em direção à costa, formando ondas enormes que invadem cidades e vilarejos. É isso que chamamos de tufões, furacões e ciclones. 

No centro desses sistemas está o olho das tempestades, uma área curiosamente calma. No centro do Champi, a pressão atmosférica chegou a 895 hPa, considerado um valor extremamente baixo. Mais forte que ele, somente o furacão Polo, que registrou em seu centro 892 hPa no Pacífico Oriental há quase um mês.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
Ásia
CICLONE
El Niño
Oceanos
Tempestade
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 84% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$47,88, equivalente a R$3,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).