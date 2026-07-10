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Ciência

Técnica edita DNA humano com mais precisão

Novo método promete maior segurança – mas também reacende polêmica.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 14h00
Mãos manipulando uma placa de Petri com pequenas esferas sob um microscópio, usando uma pipeta para transferência de líquido. A imagem tem um filtro de cor em tons de cinza, rosa e verde, com textura granulada.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Um grupo liderado pelo geneticista Dieter Egli, da Universidade Columbia, em Nova York, publicou um estudo (1) apresentando uma nova técnica para editar o DNA de embriões humanos. Ela se chama base editing, e consiste em inserir nos embriões uma proteína especialmente construída para substituir a adenina (A), uma das quatro “letras” genéticas, por guanina (G).

Junto com essa proteína vai um pedacinho de RNA que serve como guia, levando-a até os genes onde a modificação será feita. Os cientistas usaram o novo método para alterar os genes PCSK9 e HBG, que estão ligados a problemas cardíacos e talassemia (doença sanguínea que leva à anemia).

Mutação rara no DNA faz músculos crescerem sem esforço

Ele é bem mais preciso, e supostamente mais seguro, do que a técnica Crispr, a mais usada atualmente em pesquisas genéticas. Experiências realizadas nos últimos anos mostraram que a Crispr pode alterar outros genes além do “alvo” e levar à destruição de cromossomos. Por isso, não é considerada confiável para uso no DNA humano.

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Em 2018, o cientista chinês He Jianku disse ter utilizado a Crispr para editar o código genético de dois embriões, que foram gestados e deram origem a bebês. Acabou condenado a três anos de prisão.

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Fonte 1. “Efficient base editing and development in human embryos 2 without chromosomal alterations”.

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DNA
Genética
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