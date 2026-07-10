Técnica edita DNA humano com mais precisão

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Introdução Um grupo de Columbia publicou um estudo revelando a “base editing”, uma técnica inovadora para editar o DNA de embriões humanos. Mais precisa e segura que a Crispr, ela permite substituir “letras” genéticas, com potencial para corrigir genes associados a doenças cardíacas e talassemia, marcando um avanço crucial na medicina.

Principais Tópicos





Nova técnica “base editing” para edição de DNA em embriões humanos. Método consiste em substituir adenina (A) por guanina (G) em genes específicos. Foco em genes ligados a problemas cardíacos (PCSK9) e talassemia (HBG). Base editing é considerada mais precisa e segura que a técnica Crispr. Crispr mostrou riscos de alterações não intencionais e destruição de cromossomos.

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Um grupo liderado pelo geneticista Dieter Egli, da Universidade Columbia, em Nova York, publicou um estudo (1) apresentando uma nova técnica para editar o DNA de embriões humanos. Ela se chama base editing, e consiste em inserir nos embriões uma proteína especialmente construída para substituir a adenina (A), uma das quatro “letras” genéticas, por guanina (G).

Junto com essa proteína vai um pedacinho de RNA que serve como guia, levando-a até os genes onde a modificação será feita. Os cientistas usaram o novo método para alterar os genes PCSK9 e HBG, que estão ligados a problemas cardíacos e talassemia (doença sanguínea que leva à anemia).

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Ele é bem mais preciso, e supostamente mais seguro, do que a técnica Crispr, a mais usada atualmente em pesquisas genéticas. Experiências realizadas nos últimos anos mostraram que a Crispr pode alterar outros genes além do “alvo” e levar à destruição de cromossomos. Por isso, não é considerada confiável para uso no DNA humano.

Em 2018, o cientista chinês He Jianku disse ter utilizado a Crispr para editar o código genético de dois embriões, que foram gestados e deram origem a bebês. Acabou condenado a três anos de prisão.

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Fonte 1. “Efficient base editing and development in human embryos 2 without chromosomal alterations”.