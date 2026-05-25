Técnica genética pode evitar a síndrome de Down

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Introdução Pesquisadores de Harvard desenvolveram uma técnica de manipulação genética para silenciar o cromossomo extra que causa a síndrome de Down. A abordagem, testada em células humanas, utiliza um gene natural para inativar o cromossomo 21, abrindo caminho para uma possível prevenção. Conheça os detalhes deste avanço.

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Cientistas de Harvard criam técnica de manipulação genética para a Síndrome de Down. O método busca silenciar o cromossomo 21 extra, causa da condição. Testes realizados em diferentes tipos de células humanas com sucesso. Técnica utiliza plasmídeo e o gene natural XIST para inativar o cromossomo. Representa um avanço promissor na busca pela prevenção da síndrome.

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Dois pesquisadores da Universidade Harvard demonstraram (1) um procedimento de manipulação genética que talvez possa, um dia, ser usado para prevenir a ocorrência da síndrome de Down, que é causada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 nas células humanas. Eles conseguiram silenciar (desligar) esse cromossomo a mais – o que, em tese, evitaria o desenvolvimento da síndrome.

A técnica foi testada em três tipos de célula humana: células-tronco coletadas de pessoas com Down, bem como amostras das linhagens HEK293 (células dos rins) e 1321N1 (astrócitos, um tipo de célula do cérebro), que já continham uma terceira cópia do cromossomo.

Para fazer a modificação, os cientistas usaram um plasmídeo: uma pequena sequência de DNA extraída de uma bactéria e modificada em laboratório. O plasmídeo funciona como um veículo, que vai inserir as alterações genéticas desejadas nas células humanas.

Ele foi carregado com um gene, chamado XIST, que existe naturalmente no organismo (onde tem a função de desligar cromossomos que estejam “sobrando”). O plasmídeo conseguiu levar esse gene até as células – e inativar o terceiro cromossomo.

Fonte 1. “A modified CRISPR/Cas9 approach in silencing the triplication in Down syndrome: A treatment path XISTs”.