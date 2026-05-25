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Ciência, Saúde

Técnica genética pode evitar a síndrome de Down

Procedimento experimental feito em células desligou cópia extra do cromossomo 21.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 Maio 2026, 14h00
Imagem focada nas mãos de um cientista manipulando uma proveta diante de um microscópio.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Dois pesquisadores da Universidade Harvard demonstraram (1) um procedimento de manipulação genética que talvez possa, um dia, ser usado para prevenir a ocorrência da síndrome de Down, que é causada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 nas células humanas. Eles conseguiram silenciar (desligar) esse cromossomo a mais – o que, em tese, evitaria o desenvolvimento da síndrome.

A técnica foi testada em três tipos de célula humana: células-tronco coletadas de pessoas com Down, bem como amostras das linhagens HEK293 (células dos rins) e 1321N1 (astrócitos, um tipo de célula do cérebro), que já continham uma terceira cópia do cromossomo.

Para fazer a modificação, os cientistas usaram um plasmídeo: uma pequena sequência de DNA extraída de uma bactéria e modificada em laboratório. O plasmídeo funciona como um veículo, que vai inserir as alterações genéticas desejadas nas células humanas.

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Ele foi carregado com um gene, chamado XIST, que existe naturalmente no organismo (onde tem a função de desligar cromossomos que estejam “sobrando”). O plasmídeo conseguiu levar esse gene até as células – e inativar o terceiro cromossomo.

Fonte 1. “A modified CRISPR/Cas9 approach in silencing the triplication in Down syndrome: A treatment path XISTs”.

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TAGS:
DNA
Genética
Síndrome de Down
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