Tomate pode servir para fazer borracha
Enzima do alimento ajuda a sintetizar borracha natural - que é melhor e mais cara do que a artificial
Cientistas de duas universidades japonesas e da empresa química Sumitomo descobriram que uma enzima do tomate, a NDPS1, pode permitir a síntese de borracha natural em laboratório.
Ao contrário da borracha artificial, que é feita com petróleo e gás, a natural é extraída de árvores (como a seringueira, cuja seiva é transformada em látex), o que a torna mais cara e escassa.
Mas ela também é mais elástica do que a artificial e menos propícia a causar alergias. Isso a torna ideal para pneus (que contêm 20% a 80% de borracha natural) e objetos que entram em contato com a pele.
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