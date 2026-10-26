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Ciência

Uma pista da matéria escura?

Um sinal raro em um experimento a 1,5 km de profundidade pode ser a primeira detecção dessa substância elusiva – ou só uma flutuação estatística.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 09h00
Um grande cilindro branco com detalhes na parte superior, em um ambiente industrial com equipamentos e cabos, com sobreposições de cores vinho, amarelo e rosa
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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As coisas que você pode ver e tocar, desta revista às estrelas, são feitas do que os físicos chamam de matéria bariônica. Mas ela é só 15% da matéria do cosmos. Os 85% restantes são matéria escura, invisível e indetectável, que só sabemos existir por causa de sua atração gravitacional.

Um palpite popular é que ela seja feita de WIMPs, sigla em inglês para “partículas maciças que interagem fracamente”. Elas são um construto teórico; nunca vimos uma. Mas, caso existam, elas precisam ter certas características – o que permite aos físicos prever como seria a colisão de uma WIMP com uma partícula do nosso cotidiano, como os prótons e nêutrons que compõem nossos átomos. 

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Dentre os candidatos da tabela periódica, o gás nobre xenônio tem uma série de características que o tornam propício a detectar WIMPs. Por isso, o experimento LUX-ZEPLIN, nos EUA, mantém 7 toneladas de xenônio líquido a -100 ºC numa câmara a 1,5 km de profundidade. Nessa friaca, o xenônio fica três vezes mais denso que a água – o que torna o tanque assaz apertado em escala atômica e aumenta a chance de uma WIMP errante trombar em alguém. 

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Em junho de 2023, o LZ detectou uma colisão difícil de explicar por fontes conhecidas. Seria uma WIMP? Após analisar 220 dias de dados, a equipe (1) estima em apenas 0,5% a chance de o evento ter uma explicação convencional. Não basta para confirmar matéria escura, mas é a pista mais convincente já reportada pelo experimento e ouriçou a comunidade científica. A verificação é minuciosa, nesses casos: o achado só foi publicado agora, em setembro deste ano.

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Fonte 1. “Search for dark matter particle interactions in an extended nuclear recoil energy window with the LUX-ZEPLIN (LZ) experiment”, arXiv (preprint).

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