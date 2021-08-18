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Bruno Garattoni

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Saúde

Coronavac protege contra a variante Delta, indica estudo

Trabalho acompanhou 10 mil pessoas na China e registrou 77% de efetividade contra infecção por essa variante do coronavírus; proteção contra Covid grave foi de 100%, mas isso se deve a uma limitação do estudo - e o número real é menor; entenda por que.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2021, 11h41 | Atualizado em 6 set 2024, 09h28
Foto de um frasco da CoronaVac.
 (Anadolu Agency/Getty Images)
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Coronavac protege contra a variante Delta, indica estudo Priorizar nos meus resultados Google

Trabalho acompanhou 10 mil pessoas na China e registrou 77% de efetividade contra infecção por essa variante do coronavírus; proteção contra Covid grave foi de 100%, mas isso se deve a uma limitação do estudo – e o número real é menor; entenda por que.

O estudo, que acaba de ser publicado em pre-print (ainda não revisado por cientistas independentes), foi realizado entre maio e junho em Guangdong, uma província no sul da China onde houve um surto da variante Delta nesse período. O trabalho acompanhou 10813 pessoas, metade das quais haviam sido vacinadas com a Coronavac. Entre os vacinados, houve 77,7% menos casos de infecção pelo coronavírus. 

Nenhuma pessoa desenvolveu sintomas graves de Covid, o que indicaria 100% de proteção contra hospitalização e morte. Mas, na prática, esse número tende a ser menor – já que nenhuma vacina, contra nenhum vírus, alcança 100% de efetividade. Se o estudo tivesse acompanhado mais pessoas, por mais tempo, provavelmente surgiriam alguns casos graves mesmo entre os vacinados. 

Parte das pessoas acompanhadas pelo estudo tinha recebido apenas a primeira dose da Coronavac, ou seja, ainda não estava totalmente imunizada. Mesmo entre elas, não houve nenhum caso grave (contra 19 no grupo de controle, não vacinado). Mas é altamente improvável que a vacina impeça Covid grave com apenas uma dose. Esse resultado provavelmente se deve ao tamanho relativamente pequeno desse subgrupo, 3.130 pessoas, e ao próprio surto de Delta em Guangdong, que pode não ter sido amplo o suficiente – já que a China costuma impor fortes medidas de quarentena e distanciamento social. 

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Em suma, o estudo chinês não permite tirar conclusões definitivas, pois tem limitações importantes. Mas é uma primeira resposta – e uma boa notícia. Havia grande expectativa para saber como a Coronavac se sairia contra a Delta: ela era a única vacina que ainda não havia sido testada com essa variante. As outras vacinas já demonstraram que continuam protegendo contra casos graves causados pela Delta. 

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Apesar disso, as vacinas têm se mostrado bem menos eficazes contra a transmissão dessa variante (pessoas vacinadas podem pegar e transmitir Delta, ainda que não desenvolvam sintomas graves na grande maioria dos casos). O estudo chinês não avaliou o impacto da Coronavac sobre a transmissão da Delta.

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Coronavírus
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