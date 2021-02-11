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Ciência

Animais têm sotaques? 

Essa é uma descoberta antiga: 2 mil anos atrás, Plínio, o naturalista romano, já havia observado que exemplares da mesma espécie de pássaro provenientes de lugares diferentes não soam iguais.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 fev 2021, 10h29 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h32
Sotaques diferentes das galinhas.
 (Júlia Lacerda/Superinteressante)
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Animais têm sotaques?  Priorizar nos meus resultados Google

Sim. Os biólogos chamam essas diferenças regionais de dialetos. Essa é uma descoberta antiga: 2 mil anos atrás, Plínio, o naturalista romano, já havia observado que exemplares da mesma espécie de pássaro provenientes de lugares diferentes não soam iguais. Isso é possível porque as vocalizações de um sabiá ou bem-te-vi não vêm prontas no DNA: precisam ser aprendidas pelos bebês, exatamente como as linguagens humanas. Quando há aprendizado, a variação se torna inevitável. 

Os dialetos não se limitam a pássaros. Baleias, golfinhos e algumas espécies de macaco também exibem dialetos. Os pinípedes – grupo que inclui leões-marinhos, focas, morsas e outros mamíferos aquáticos – têm tratos vocais bastante complexos e seus chamados mudam um bocado de uma praia para a outra.

É importante diferenciar dialetos (que são algo de origem cultural) de variações genéticas. Galinhas brasileiras e chinesas provavelmente não pertencem à mesma linhagem. E pequenas variações anatômicas significam que elas vão cacarejar diferente. Mas essa é, por assim dizer, a “voz” dessas aves – não o sotaque. 

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Outra possibilidade é que vocalizações diferentes evoluam por seleção natural conforme as necessidades de cada população. Um grupo de pássaros pode passar a cantar diferente dos demais membros da espécie com o passar de milhares de anos porque indivíduos que cantavam de um jeito, e não de outro, tiveram vantagens de sobrevivência e reprodução. Essas são adaptações genéticas, e não variações culturais. 

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Fonte: Daniel Pessoa, biólogo, UFRN; artigo “Dialects in animals: Evidence, development and potential functions”.

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Pergunta de @solrac_hayd, via Instagram

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TAGS:
Biologia
evolução
Linguística
sotaque
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