As bebidas zero podem dar cárie?

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Introdução Refrigerantes zero não causam cárie por açúcar, mas sua alta acidez pode desgastar o esmalte dental, tornando os dentes frágeis, menores e amarelados. Entenda como essa erosão, que não tem tratamento simples, impacta sua saúde bucal e por que a prevenção é a única saída para proteger seu sorriso.

Principais Tópicos





Refrigerantes zero não causam cárie diretamente, mas contribuem para a erosão do esmalte dental. A acidez das bebidas zero desgasta os dentes, levando à fragilidade, amarelamento e envelhecimento precoce bucal. Não há tratamento eficaz para repor o esmalte perdido ou reverter os danos causados pela acidez. O uso de canudo pode minimizar o contato do refrigerante com os dentes, mas não é uma solução definitiva. A melhor prevenção é reduzir o consumo de bebidas industrializadas, mesmo as zero açúcar, e adotar hábitos saudáveis.

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Não diretamente. A cárie é causada por bactérias que fazem parte da microbiota bucal. Quando há consumo excessivo de açúcar (e uma higiene bucal que deixa a desejar) essas bactérias metabolizam o resto de comida e produzem ácidos que destroem o esmalte dos dentes. Sem açúcar, não há combustível para as bactérias.

Mesmo assim, os refrigerantes zero contribuem para a formação de cárie devido ao seu pH ácido (abaixo de 5,5), que desgasta o esmalte dos dentes e facilita a ação das bactérias. Os refris e as bebidas energéticas promovem a perda de minerais, como o cálcio.

A longo prazo, o contato com a acidez faz os dentes ficarem menores, mais frágeis e amarelados, pois a dentina (camada abaixo do esmalte) fica mais visível. Em casos severos, especialmente em pessoas jovens, fala-se até em envelhecimento precoce bucal, já que a aparência se assemelha à de dentes mais curtos e desgastados, comuns em pessoas idosas.

Não há uma solução simples ou tratamento. Não é possível, por exemplo, “repor” o esmalte com uma camada de verniz. O flúor também não é efetivo. “Em alguns estudos no passado, foram adicionados compostos minerais ao refrigerante para aumentar um pouco o pH, mas o sabor ficava horroroso”, explica a Dra. Daniela Raggio, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.

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Alguns pesquisadores sugerem consumir essas bebidas com canudo: “É uma ideia biologicamente compatível, porque você não deixa o refrigerante se espalhar por toda a boca”, comenta a dentista.

Isso, porém, está longe de ser uma solução. Como a causa do problema é comportamental, a melhor forma de prevenção é adotar hábitos mais saudáveis e reduzir o consumo de bebidas industrializadas, mesmo em suas versões zero açúcar.

Como ocorre a cárie

Já a cárie segue um processo diferente. Na boca, vivem diversas bactérias que fazem parte da flora natural do organismo e estão em equilíbrio. A questão é que, quando há consumo excessivo de açúcar, especialmente de alimentos ultraprocessados, ocorre um desequilíbrio: essas bactérias metabolizam o açúcar e produzem ácidos.

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Com o tempo, esses ácidos também desmineralizam os dentes. O primeiro sinal de cárie costuma ser uma alteração na cor, deixando os dentes mais opacos. Depois, surgem lesões, cavidades escuras que se formam em alguns dentes. Nesse caso, o flúor é um importante fator de prevenção, pois ajuda a restabelecer o equilíbrio da saúde bucal.

“A cárie é uma doença considerada crônica, porque leva tempo para se desenvolver e é influenciada por fatores socioeconômicos. Geralmente, pessoas de menor nível socioeconômico apresentam casos mais graves, por terem menos opções alimentares”, afirma Raggio.

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