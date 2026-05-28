Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Saúde

As bebidas zero podem dar cárie?

Se você acha que os refris zero são inofensivos, está muito enganado.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 28 Maio 2026, 12h00
Ilustração 3D, em fundo laranja, de uma lata de refrigerante, de alumínio, na cor branca e amassada.
 (Juj Winn/Getty Images)
Continua após publicidade
As bebidas zero podem dar cárie? Priorizar nos meus resultados Google

Não diretamente. A cárie é causada por bactérias que fazem parte da microbiota bucal. Quando há  consumo excessivo de açúcar (e uma higiene bucal que deixa a desejar) essas bactérias metabolizam o resto de comida e produzem ácidos que destroem o esmalte dos dentes. Sem açúcar, não há combustível para as bactérias.

Mesmo assim, os refrigerantes zero contribuem para a formação de cárie devido ao seu pH ácido (abaixo de 5,5), que desgasta o esmalte dos dentes e facilita a ação das bactérias. Os refris e as bebidas energéticas promovem a perda de minerais, como o cálcio.

A longo prazo, o contato com a acidez faz os dentes ficarem menores, mais frágeis e amarelados, pois a dentina (camada abaixo do esmalte) fica mais visível. Em casos severos, especialmente em pessoas jovens, fala-se até em envelhecimento precoce bucal, já que a aparência se assemelha à de dentes mais curtos e desgastados, comuns em pessoas idosas.

Siga

Não há uma solução simples ou tratamento. Não é possível, por exemplo, “repor” o esmalte com uma camada de verniz. O flúor também não é efetivo. “Em alguns estudos no passado, foram adicionados compostos minerais ao refrigerante para aumentar um pouco o pH, mas o sabor ficava horroroso”, explica a Dra. Daniela Raggio, professora da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo.

Como o exército americano popularizou o leite condensado no mundo

Continua após a publicidade

Alguns pesquisadores sugerem consumir essas bebidas com canudo: “É uma ideia biologicamente compatível, porque você não deixa o refrigerante se espalhar por toda a boca”, comenta a dentista. 

Isso, porém, está longe de ser uma solução. Como a causa do problema é comportamental, a melhor forma de prevenção é adotar hábitos mais saudáveis e reduzir o consumo de bebidas industrializadas, mesmo em suas versões zero açúcar.

Como ocorre a cárie

Já a cárie segue um processo diferente. Na boca, vivem diversas bactérias que fazem parte da flora natural do organismo e estão em equilíbrio. A questão é que, quando há consumo excessivo de açúcar, especialmente de alimentos ultraprocessados, ocorre um desequilíbrio: essas bactérias metabolizam o açúcar e produzem ácidos.

Continua após a publicidade

Com o tempo, esses ácidos também desmineralizam os dentes. O primeiro sinal de cárie costuma ser uma alteração na cor, deixando os dentes mais opacos. Depois, surgem lesões, cavidades escuras que se formam em alguns dentes. Nesse caso, o flúor é um importante fator de prevenção, pois ajuda a restabelecer o equilíbrio da saúde bucal.

“A cárie é uma doença considerada crônica, porque leva tempo para se desenvolver e é influenciada por fatores socioeconômicos. Geralmente, pessoas de menor nível socioeconômico apresentam casos mais graves, por terem menos opções alimentares”, afirma Raggio.

Publicidade
TAGS:
boca
cárie
dente
doce
ODONTOLOGIA
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).