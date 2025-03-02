Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Imagem Blog

Oráculo

Por aquele cara de Delfos Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.
Sociedade

Astronautas votam?

Saiba quem foi o primeiro astronauta a votar – e como ele fez isso.

Por Eduardo Lima 2 mar 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Ilustração de um astronauta segurando um envelope.
 (julos/Getty Images)
Continua após publicidade
Astronautas votam? Priorizar nos meus resultados Google

Sim. A primeira vez que uma eleição terráquea recebeu votos do vácuo foi em 1971, quando os três cosmonautas da missão Soyuz 11 votaram no 24º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Eles estavam a bordo da Salyut 1, a primeira estação espacial, e leram seus votos em uma transmissão televisionada.

Em 1989, outros três cosmonautas a bordo da estação espacial Mir votaram nas eleições soviéticas parlamentares – sem voto secreto, já que a agência de notícias russa (TASS) anunciou as escolhas dos cidadãos no espaço.

Em 1996, John Blaha, um astronauta dos Estados Unidos a bordo da mesma estação espacial, tentou votar nas eleições presidenciais, mas não conseguiu porque o voto eletrônico não era permitido na época pelo Texas, onde ele morava.

Continua após a publicidade

Para não ter o mesmo problema em eleições futuras, o governador do Texas (e futuro presidente dos Estados Unidos) George W. Bush assinou uma lei que permitia os astronautas do estado – onde fica o centro da Nasa para voo espacial com humanos – a votar eletronicamente. O primeiro astronauta a fazer uso do sistema foi David Wolf, que votou nas eleições municipais de Houston lá da estação espacial Mir.

Siga

Para votar da Estação Espacial Internacional, um astronauta estadunidense precisa preencher, antes de ir para o espaço, a mesma solicitação de voto a distância usada por soldados servindo ao país no exterior. 

Continua após a publicidade

 

A cédula eleitoral é enviada como um arquivo em PDF para o cidadão no espaço, preenchida e enviada de forma criptografada por e-mail para o responsável pela zona eleitoral local do astronauta. O primeiro a votar para presidente numa eleição dos Estados Unidos foi Leroy Chiao, em 2004.

Além dos Estados Unidos, outros países como França, Reino Unido, Suíça e Estônia também permitem o voto digital dos astronautas. Os cosmonautas russos geralmente votam por procuração: eles delegam seu poder de voto para algum representante escolhido por eles que esteja na Rússia, pronto para votar.

Continua após a publicidade

Atualmente, há 10 pessoas na Estação Espacial Internacional. Nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2024, quatro astronautas participaram do pleito de forma digital – os únicos votos eletrônicos do país todo, que vota com cédulas de papel desde 1788.

Continua após a publicidade

 

 

Fontes: Nasa e The Moscow Times

Continua após a publicidade

Pergunta de @antonio_m.santos, via Instagram

Publicidade
TAGS:
astronauta
espaço
Estação espacial
votação
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).