Astronautas votam?

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Sim. A primeira vez que uma eleição terráquea recebeu votos do vácuo foi em 1971, quando os três cosmonautas da missão Soyuz 11 votaram no 24º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Eles estavam a bordo da Salyut 1, a primeira estação espacial, e leram seus votos em uma transmissão televisionada.

Em 1989, outros três cosmonautas a bordo da estação espacial Mir votaram nas eleições soviéticas parlamentares – sem voto secreto, já que a agência de notícias russa (TASS) anunciou as escolhas dos cidadãos no espaço.

Em 1996, John Blaha, um astronauta dos Estados Unidos a bordo da mesma estação espacial, tentou votar nas eleições presidenciais, mas não conseguiu porque o voto eletrônico não era permitido na época pelo Texas, onde ele morava.

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Para não ter o mesmo problema em eleições futuras, o governador do Texas (e futuro presidente dos Estados Unidos) George W. Bush assinou uma lei que permitia os astronautas do estado – onde fica o centro da Nasa para voo espacial com humanos – a votar eletronicamente. O primeiro astronauta a fazer uso do sistema foi David Wolf, que votou nas eleições municipais de Houston lá da estação espacial Mir.

Para votar da Estação Espacial Internacional, um astronauta estadunidense precisa preencher, antes de ir para o espaço, a mesma solicitação de voto a distância usada por soldados servindo ao país no exterior.

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A cédula eleitoral é enviada como um arquivo em PDF para o cidadão no espaço, preenchida e enviada de forma criptografada por e-mail para o responsável pela zona eleitoral local do astronauta. O primeiro a votar para presidente numa eleição dos Estados Unidos foi Leroy Chiao, em 2004.

Além dos Estados Unidos, outros países como França, Reino Unido, Suíça e Estônia também permitem o voto digital dos astronautas. Os cosmonautas russos geralmente votam por procuração: eles delegam seu poder de voto para algum representante escolhido por eles que esteja na Rússia, pronto para votar.

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Atualmente, há 10 pessoas na Estação Espacial Internacional. Nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2024, quatro astronautas participaram do pleito de forma digital – os únicos votos eletrônicos do país todo, que vota com cédulas de papel desde 1788.

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Fontes: Nasa e The Moscow Times

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Pergunta de @antonio_m.santos, via Instagram