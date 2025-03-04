Como nosso corpo sabe onde a cama termina para não cairmos durante o sono?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

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O corpo mantém o tônus muscular ativado durante algumas fases do sono. É a mesma habilidade que sustenta nossa postura quando estamos acordados, sem que isso exija um esforço ou movimento consciente.

Esse tônus é mantido no sono leve. Nessa fase, o nosso corpo percebe desconfortos – o que nos faz trocar de posição – e o limite da cama, nos impedindo de cair. À medida que avançamos para a fase mais profunda, chamada REM, a capacidade de manter a rigidez dos músculos diminui.

“O sono se torna tão profundo que o tônus muscular fica bem baixo, exceto da musculatura responsável pelo movimento dos olhos, que apresentam uma fase de movimentação mais rápida”, diz Natália Mota, neurocientista da UFRJ.

Como o indivíduo não move os músculos durante o sono REM, ele se mantém na mesma posição. Durante os sonhos, até rola atividade elétrica nas áreas do cérebro associadas ao movimento, mas ele inibe o envio das ordens aos músculos.

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“É como se os neurônios inibissem a saída desse sinal já na medula, diminuindo a ativação da musculatura. Isso permite que o cérebro esteja imerso em uma experiência motora, mas sem ativar os movimentos”, diz a pesquisadora.

Cair da cama durante o sono é mais comum entre crianças. Além de se mexerem mais que os adultos à noite, elas ainda não têm o senso de espaço bem desenvolvido.

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Fonte: Natália Mota, neurocientista e professora da UFRJ (@natalia_b_mota)

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Pergunta de @_mairamaia_, via Instagram