Como os documentários de vida marinha conseguem imagens tão nítidas?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Com uma câmera profissional debaixo d’água, as técnicas corretas e chegando perto dos animais.

As câmeras são as mesmas usadas em terra firme, só que com lentes especializadas e uma vedação feita sob medida. Além disso, há lentes e sistemas de luz próprios para serem utilizados embaixo d’água.

O que são espécies de Lázaro?

Com o equipamento em mãos, os cinegrafistas mergulham para captar os vídeos. E é preciso muita técnica – que, diga-se de passagem, é completamente diferente de filmar em terra.

Continua após a publicidade

“A água interfere diretamente na luz. Ela absorve parte das cores e também espalha a luz por causa das partículas suspensas, o que reduz contraste, nitidez e saturação. Os tons vermelhos, por exemplo, são alguns dos primeiros a desaparecer conforme aumentamos a profundidade”, explica Fabi Fregonesi, fotógrafa subaquática. O uso de sistemas de iluminação ajuda justamente a devolver às cenas um pouco da luz perdida e a recuperar o contraste e os detalhes.

Para captar imagens nítidas debaixo d’água, é preciso ficar o mais perto possível do objeto retratado. Assim, há menos água e partículas entre a câmera e o animal. Isso, porém, deve respeitar os animais.

Continua após a publicidade

“A aproximação não pode ser mais importante do que o animal. Em vez de perseguir o animal, o fotógrafo ou cinegrafista procura entender como ele está se movimentando e, quando possível, se posiciona naturalmente no caminho dele e esperar. Também é importante conhecer o comportamento da espécie e reconhecer sinais de estresse”, explica a fotógrafa. Cada animal possui uma distância segura de aproximação. Ao observar sinais de perturbação, o cineasta deve se afastar.

Outra prática comum é posicionar o equipamento e deixá-lo filmando por algum tempo. Assim, é possível registrar o animal sem interferência humana e por mais tempo, afinal, mergulhos são cronometrados, e humanos possuem um limite de tempo seguro para permanecer em grandes profundidades.

Continua após a publicidade

Em profundidades extremas, muitas vezes também são utilizadas tecnologias de operação remota, em que o cinegrafista não precisa fisicamente ficar embaixo d’água e controla a câmera remotamente. Mesmo assim, a técnica é a mesma.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.