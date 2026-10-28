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Tecnologia

Como os documentários de vida marinha conseguem imagens tão nítidas?

Uma combinação de equipamentos adaptados com técnicas especiais.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 28 out 2026, 09h00
Três cenas subaquáticas: uma foca nadando entre algas e peixes, uma sépia azul e branca sobre rochas, e um tubarão no fundo do mar cercado por um cardume
 (BBC/Blue Planet/Montagem sobre reprodução)
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Com uma câmera profissional debaixo d’água, as técnicas corretas e chegando perto dos animais.

As câmeras são as mesmas usadas em terra firme, só que com lentes especializadas e uma vedação feita sob medida. Além disso, há lentes e sistemas de luz próprios para serem utilizados embaixo d’água.

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Com o equipamento em mãos, os cinegrafistas mergulham para captar os vídeos. E é preciso muita técnica – que, diga-se de passagem, é completamente diferente de filmar em terra.

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“A água interfere diretamente na luz. Ela absorve parte das cores e também espalha a luz por causa das partículas suspensas, o que reduz contraste, nitidez e saturação. Os tons vermelhos, por exemplo, são alguns dos primeiros a desaparecer conforme aumentamos a profundidade”, explica Fabi Fregonesi, fotógrafa subaquática. O uso de sistemas de iluminação ajuda justamente a devolver às cenas um pouco da luz perdida e a recuperar o contraste e os detalhes.

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Para captar imagens nítidas debaixo d’água, é preciso ficar o mais perto possível do objeto retratado. Assim, há menos água e partículas entre a câmera e o animal. Isso, porém, deve respeitar os animais. 

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“A aproximação não pode ser mais importante do que o animal. Em vez de perseguir o animal, o fotógrafo ou cinegrafista procura entender como ele está se movimentando e, quando possível, se posiciona naturalmente no caminho dele e esperar. Também é importante conhecer o comportamento da espécie e reconhecer sinais de estresse”, explica a fotógrafa. Cada animal possui uma distância segura de aproximação. Ao observar sinais de perturbação, o cineasta deve se afastar. 

Outra prática comum é posicionar o equipamento e deixá-lo filmando por algum tempo. Assim, é possível registrar o animal sem interferência humana e por mais tempo, afinal, mergulhos são cronometrados, e humanos possuem um limite de tempo seguro para permanecer em grandes profundidades.

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Em profundidades extremas, muitas vezes também são utilizadas tecnologias de operação remota, em que o cinegrafista não precisa fisicamente ficar embaixo d’água e controla a câmera remotamente. Mesmo assim, a técnica é a mesma.

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Fotografia
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