Como seria a Antártida sem todo o gelo?
A Antártida já perdeu 6,5 trilhões de toneladas de gelo. Entenda quais seriam os impactos do derretimento total.
O continente só passou a ser gelado há cerca de 45 a 60 milhões de anos. Antes disso, era – literalmente – tudo mato. Sem o gelo, veríamos montanhas, rios, lagos, vulcões, cânions e desfiladeiros mais profundos do que qualquer outro em terra. Mas, como a maior parte do solo da Antártida está abaixo do nível do mar, muitas áreas seriam submersas e o continente teria a forma de um arquipélago.