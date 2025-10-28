Como seria a Antártida sem todo o gelo?

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O continente só passou a ser gelado há cerca de 45 a 60 milhões de anos. Antes disso, era – literalmente – tudo mato. Sem o gelo, veríamos montanhas, rios, lagos, vulcões, cânions e desfiladeiros mais profundos do que qualquer outro em terra. Mas, como a maior parte do solo da Antártida está abaixo do nível do mar, muitas áreas seriam submersas e o continente teria a forma de um arquipélago.

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