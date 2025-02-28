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História

Como surgiu o sábio e onisciente Oráculo da Super?

Conheça a história da seção mais famosa da revista.

Por Manuela Mourão 28 fev 2025, 10h00
Ilustração, em fundo preto, do mascote da sessão Oráculo da revista Superinteressante.
 (Arte/Superinteressante)
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Como surgiu o sábio e onisciente Oráculo da Super? Priorizar nos meus resultados Google

Pergunta de @marconivlima, via Instagram

No princípio, as perguntas via carta (bem retrô) iam para uma outra seção, chamada “Superintrigante”. Foi a semente do que se tornaria a finada revista Mundo Estranho (2001-2018), inteiramente dedicada a perguntas e respostas.

Em 2009, a Super criou (quer dizer, invocou) o Oráculo, que trabalha remotamente na cidade grega de Delfos. Segundo o ex-editor (ou melhor, sacerdote ancião) Tiago Jokura, a criação do personagem inspirou os leitores a mandar suas dúvidas cheias de gracinhas e deboche, como você fez acima, caro Marconi: “a manifestação espiritual e espirituosa seguiu tão popular que passou a estimular o bom humor de quem enviava as perguntas cheias de mirabolância e malemolência”.

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Do Oráculo já saiu blog, livro e muitos questionamentos completamente exclusivos. Hoje em dia, em vez de cartas ou pombos-correios, as perguntas são recebidas pelo Instagram da Super ou no e-mail do editor da seção, Bruno Vaiano (bruno.vaiano@abril.com.br).

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Se você é um leitor voraz da Super, talvez se interesse por outras perguntas recentes respondidas no Oráculo. Uma delas é sobre como as páginas da revista eram montadas antes dos programas de computador (spoiler: haja cola e tesoura). Outra conta a história da capitular – aquelas letras iniciais gigantes que costumam ser praxe em publicações impressas.

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Também vale mergulhar em duas reportagens sobre a trajetória da Super. A primeira, escrita por Denis Russo Burgierman, antigo diretor de redação da revista, fala sobre os primeiros 15 anos da publicação. Já a segunda é um especial do aniversário de 35 anos, completados em 2022, e traz uma seleção do editor Bruno Garattoni com as coisas mais relevantes que publicamos ao longo desse tempo.

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