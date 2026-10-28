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Cultura

Conexões: de Arrakis a Araras

O que o planeta de Duna e uma cidade do interior paulista têm em comum?

Por Maria Clara Rossini 28 out 2026, 11h00
Composição dividida: à esquerda, dunas de areia em tons de sépia sob um céu claro; à direita, uma cidade com prédios, casas de telhado laranja e árvores verdes sob um céu azul
 (Reprodução/Wikipedia/Montagem sobre reprodução)
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Arrakis

Dunas de areia em tons de sépia, com cristas e vales que se estendem até o horizonte sob um céu claro e pálido.
(Reprodução/Divulgação)

É o principal planeta da série de ficção científica Duna, escrita por Frank Herbert. Arrakis tem clima desértico, abriga grandes vermes de areia e é considerado o local mais importante do Universo, já que é o único que produz a cobiçada especiaria. 

O planeta fictício foi adaptado para o cinema por Denis Villeneuve em 2021 e 2024. Mas essa não foi a primeira vez que Arrakis apareceu nas telas. Uma adaptação menos conhecida do livro Duna é a de 1984, dirigida por…

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David Lynch

Cineasta David Lynch, h omem branco de meia-idade, com cabelo grisalho penteado para trás, vestindo camisa branca e blazer preto, olhando diretamente para frente com expressão séria, contra um fundo vermelho escuro
(Mark Mainz/Getty Images)

O diretor norte-americano deu um caráter onírico ao mundo de Duna. Lynch era adepto da meditação transcendental, que dizia ser uma fonte de criatividade. Ele veio ao Brasil em 2008 e passou por diversas cidades para divulgar seu livro sobre o tema. Em um desses passeios, foi parar na Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde falou ao lado de…

Carlos Alberto Parreira

Técnico de futebol Carlos Alberto Parreira, homem de meia-idade, cabelos grisalhos e pele bronzeada, com expressão séria e olhar para cima, vestindo camisa polo amarela e casaco branco, em um ambiente externo.
(Michael Steele/Getty Images)
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Em um vídeo da época, Lynch aparece ao lado do ex-técnico da Seleção Brasileira (com um jogo do Flamengo passando em um telão ao fundo). Parreira comandou o Brasil no futebol de 1991 a 1994 e de 2003 a 2006, períodos em que o lateral-esquerdo do time era…

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Roberto Carlos

O jogador de futebol Roberto Carlos, careca, com brinco de coração na orelha esquerda, veste camisa azul-marinho com detalhes amarelos, pensativo, com a mão direita no queixo, em frente a um painel com logotipos de patrocinadores como Sony, Ford e UEFA Champions League
(Мельников Александр/Wikimedia Commons)

O lateral foi considerado o segundo melhor do mundo pela Fifa em 1997 e 2002 – mesmo ano em que levou o Brasil a ser pentacampeão na Copa. Roberto Carlos começou a carreira futebolística aos 16 anos no União São João, time da cidade de…

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Araras

Vista panorâmica da cidade de Araras, em São Paulo, Brasil, sob céu azul, com telhados de cerâmica alaranjados e edifícios de diferentes alturas. Árvores frondosas em primeiro plano e galhos secos no topo emolduram a paisagem urbana. Uma rua sinuosa com sinalização de PARE é visível à direita.
(Julio Cesar Paganotti/Wikimedia Commons)

Município no interior de São Paulo com 130 mil habitantes e que fica a 170 km da capital. Nas noites em que o céu está limpo, os moradores de Araras conseguem enxergar a estrela Canopus – que, no universo de Duna, é o sol do planeta Arrakis.

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