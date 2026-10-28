Conexões: de Arrakis a Araras

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Arrakis

É o principal planeta da série de ficção científica Duna, escrita por Frank Herbert. Arrakis tem clima desértico, abriga grandes vermes de areia e é considerado o local mais importante do Universo, já que é o único que produz a cobiçada especiaria.

O planeta fictício foi adaptado para o cinema por Denis Villeneuve em 2021 e 2024. Mas essa não foi a primeira vez que Arrakis apareceu nas telas. Uma adaptação menos conhecida do livro Duna é a de 1984, dirigida por…

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David Lynch

O diretor norte-americano deu um caráter onírico ao mundo de Duna. Lynch era adepto da meditação transcendental, que dizia ser uma fonte de criatividade. Ele veio ao Brasil em 2008 e passou por diversas cidades para divulgar seu livro sobre o tema. Em um desses passeios, foi parar na Associação Comercial do Rio de Janeiro, onde falou ao lado de…

Carlos Alberto Parreira

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Em um vídeo da época, Lynch aparece ao lado do ex-técnico da Seleção Brasileira (com um jogo do Flamengo passando em um telão ao fundo). Parreira comandou o Brasil no futebol de 1991 a 1994 e de 2003 a 2006, períodos em que o lateral-esquerdo do time era…

Roberto Carlos

O lateral foi considerado o segundo melhor do mundo pela Fifa em 1997 e 2002 – mesmo ano em que levou o Brasil a ser pentacampeão na Copa. Roberto Carlos começou a carreira futebolística aos 16 anos no União São João, time da cidade de…

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Araras

Município no interior de São Paulo com 130 mil habitantes e que fica a 170 km da capital. Nas noites em que o céu está limpo, os moradores de Araras conseguem enxergar a estrela Canopus – que, no universo de Duna, é o sol do planeta Arrakis.

Novo estudo explica por que Vênus não tem Lua

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