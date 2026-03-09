Conexões: de Flávio Dino ao Dino da Silva Sauro
Os quatro graus de separação entre o ministro do STF e o protagonista da famosa série "Família Dinossauro".
Flávio Dino
O ministro do STF descende de Francisco Manuel Antônio Monteiro Tapajós, dono de terras condecorado por D.Pedro II por acabar com as revoltas da Cabanagem (e que, depois, entrou para a política). Dino é associado honorário do Rotary, grupo fundado por…Paul P. Harris
Advogado que cresceu no interior dos EUA. Em 1905, ao se mudar para Chicago, decidiu organizar reuniões para se enturmar e fazer networking. Hoje, a associação sem fins lucrativos tem 45 mil clubes e reúne 1,2 milhão de pessoas. Outro membro honorário do Rotary foi…
Walt Disney
Ele fez o caminho inverso ao de Harris: nasceu em Chicago e foi morar no interior, em Marceline – cujas ruas inspiraram a Main Street USA, entrada de vários parques da Disney. As atrações dos parques costumam ter trilhas sonoras originais, e algumas foram compostas por…
Bruce Broughton
Indicado ao Oscar e ex-governador da Academia responsável pelo prêmio, Broughton trabalhou em filmes como Silverado e Milagre na Rua 34. Em 2018, veio ao Brasil palestrar em um festival em BH. É o autor da música de abertura da Família Dinossauro, cujo protagonista é…
Dino da Silva Sauro
No original, o seu nome é Earl Sinclair. O sobrenome é uma referência à empresa de petróleo homônima, cujo mascote era um saurópode – o grupo dos dinos de pescoço longo. Fósseis de saurópodes já foram achados no Maranhão, terra natal de Flávio Dino.