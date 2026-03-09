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Sociedade

Conexões: de Flávio Dino ao Dino da Silva Sauro

Os quatro graus de separação entre o ministro do STF e o protagonista da famosa série "Família Dinossauro".

Por Rafael Battaglia 9 mar 2026, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Imagem do juiz do STF Flávio Dino e do personagem Dino da Silva Sauro.
 (WikimediaCommons/Disney/Montagem sobre reprodução)
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Flávio Dino

Imagem do juiz do STF Flávio Dino.

O ministro do STF descende de Francisco Manuel Antônio Monteiro Tapajós, dono de terras condecorado por D.Pedro II por acabar com as revoltas da Cabanagem (e que, depois, entrou para a política). Dino é associado honorário do Rotary, grupo fundado por…Paul P. Harris 

Imagem do advogado Paul Percy Harris fundador do Rotary Club.

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Advogado que cresceu no interior dos EUA. Em 1905, ao se mudar para Chicago, decidiu organizar reuniões para se enturmar e fazer networking. Hoje, a associação sem fins lucrativos tem 45 mil clubes e reúne 1,2 milhão de pessoas. Outro membro honorário do Rotary foi…

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Walt Disney

Imagem de Walt Disney.

Ele fez o caminho inverso ao de Harris: nasceu em Chicago e foi morar no interior, em Marceline – cujas ruas inspiraram a Main Street USA, entrada de vários parques da Disney. As atrações dos parques costumam ter trilhas sonoras originais, e algumas foram compostas por…

Bruce Broughton

Imagem do músico Bruce Broughton.

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Indicado ao Oscar e ex-governador da Academia responsável pelo prêmio, Broughton trabalhou em filmes como Silverado e Milagre na Rua 34. Em 2018, veio ao Brasil palestrar em um festival em BH. É o autor da música de abertura da Família Dinossauro, cujo protagonista é…

Dino da Silva Sauro

Imagem do personagem Dino da Silva Sauro.
(ABC/Disney/Reprodução)

 

No original, o seu nome é Earl Sinclair. O sobrenome é uma referência à empresa de petróleo homônima, cujo mascote era um saurópode – o grupo dos dinos de pescoço longo. Fósseis de saurópodes já foram achados no Maranhão, terra natal de Flávio Dino.

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