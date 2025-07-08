É verdade que não se pode comer mel com colher de metal?

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Não.

A origem dessa crença

tem um fundo técnico: o mel é uma substância naturalmente ácida, com pH em torno de 3,9. E, sim, ácidos podem reagir com certos

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metais. Deixar o mel em contato prolongado com cobre ou ferro pode, de fato, alterar sua cor, sabor e até gerar compostos tóxicos.

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Mas aqui está o ponto-chave: o tempo de exposição importa

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(e muito). Usar uma colher de metal para tirar ou mexer o mel rapidamente não oferece risco algum. A reação química não é instantânea.

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Além disso, a maioria dos

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talheres modernos é feita de inox, um material resistente à corrosão e praticamente inerte no contato breve com alimentos.

Pergunta de Laura Beltrão Sampaio, do Recife (PE), via e-mail

Fonte: cooperativa Sioux Honey

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