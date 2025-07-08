É verdade que não se pode comer mel com colher de metal?
Veja se você precisa mudar os seus hábitos – ou se é só balela.
Não.
A origem dessa crença
tem um fundo técnico: o mel é uma substância naturalmente ácida, com pH em torno de 3,9. E, sim, ácidos podem reagir com certos
metais. Deixar o mel em contato prolongado com cobre ou ferro pode, de fato, alterar sua cor, sabor e até gerar compostos tóxicos.
Mas aqui está o ponto-chave: o tempo de exposição importa
(e muito). Usar uma colher de metal para tirar ou mexer o mel rapidamente não oferece risco algum. A reação química não é instantânea.
Além disso, a maioria dos
talheres modernos é feita de inox, um material resistente à corrosão e praticamente inerte no contato breve com alimentos.
Pergunta de Laura Beltrão Sampaio, do Recife (PE), via e-mail
Fonte: cooperativa Sioux Honey