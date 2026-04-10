Existe diferença entre panetone e colomba pascal?

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Introdução A Colomba Pascal foi criada em 1930 para aproveitar as máquinas de panetone após o Natal. Embora compartilhem a base, diferem no formato, na cobertura de amêndoas e açúcar granulado, e no uso exclusivo de laranja cristalizada. Sua origem é repleta de lendas. Entenda.

Principais Tópicos





A origem inusitada da Colomba Pascal no século XX. Principais diferenças entre a Colomba e o Panetone, da receita à cobertura. O papel da publicidade na associação da Colomba com a Páscoa. Lendas populares sobre a criação da Colomba Pascal desmistificadas. Conheça outros doces festivos italianos, como Pandoro e Panforte.

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Existe, embora os doces sejam irmãos. A colomba pascal foi inventada pelo confeiteiro italiano Angelo Motta e o publicitário Dino Villani em 1930. Eles queriam dar uso às máquinas de panetone da companhia Motta após o Natal, e surgiram com a ideia do bolo em forma de pomba para a Páscoa.

A base da receita é a mesma: farinha, açúcar, ovos, manteiga e fermento. Quando foi criado, a ideia era justamente usar a mesma receita e maquinário para os dois. Hoje em dia, o que pode mudar de um bolo para outro é a proporção dos ingredientes (a colomba pascal geralmente leva mais açúcar e manteiga).

As principais diferenças estão no formato e guarnições. O panetone não precisa de cobertura, enquanto o topo da colomba é revestido com claras em neve, amêndoas e açúcar granulado. Outra diferença é a presença de frutas cristalizadas diversas no pão natalino, enquanto o da Páscoa leva apenas laranja.

A associação entre a colomba pascal e o feriado cristão é mérito de Villani. Ele comandava a publicidade da companhia italiana, e foi responsável por campanhas bem sucedidas. Num dos posters, lê-se “Colomba [significa “pomba”, em italiano] Motta. O doce da páscoa e da primavera”.

De onde veio o marshmallow?

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Há pelo menos três lendas que relacionam o surgimento da colomba pascal à região da Lombardia. A mais famosa diz que, no século 6, o rei Alboíno havia tomado a cidade de Paiva e iria queimá-la. Após receber dos habitantes um bolo em formato de pomba, o governante teria desistido da ideia. Pura balela.

Conheça outras comidas festivas inventadas na Itália:

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O panetone é descendente dos pães doces italianos. O registro mais antigo dessas iguarias – que levavam passas e especiarias – data da década de 1470.

O pandoro é menos popular, mas também está nas prateleiras na época de Natal. A receita moderna foi patenteada por Domenico Melegatti em 1894. O bolo tem formato de estrela e geralmente vem com açúcar pulverizado.

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A Itália ainda criou o panforte, outra comida típica do Natal por lá. Sua massa é mais concentrada e leva algumas especiarias, e por isso leva o sufixo “forte”.

Pergunta de Beatriz M., Belo Horizonte, MG

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