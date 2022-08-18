Intolerância à lactose pode ser revertida ou é para sempre?

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Dá para reverter, mas depende do caso. Intolerância à lactose é um problema de saúde que traz distúrbios gastrointestinais quando você ingere laticínios. Ela acontece por causa de uma baixa produção de lactase, a enzima que digere o açúcar do leite. E essa intolerância pode ser de dois tipos: primária ou secundária. É nesta segunda que há esperança de cura.

Nesse caso, mais comum na infância, a produção da enzima é prejudicada por danos na mucosa intestinal – que pode ter a ver com uma série de problemas no organismo. Se a causa principal for tratada e a mucosa intestinal, restabelecida, tudo certo: a produção de lactase normaliza, e a intolerância é revertida.

O problema está nos casos de intolerância primária, infelizmente a mais comum. Essa é uma condição congênita, e é para o resto da vida. Aí há a diminuição da produção de lactase, e a quebra da lactose (em glicose e galactose) não acontece. Pronto, o que vêm pela frente são os sintomas incômodos: inchaço na barriga, gases, diarreia constante.

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Vale dizer que adultos podem adquirir a intolerância conforme ficam mais velhos: a produção de lactase diminui com o envelhecimento.

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Pergunta de Djalma Gómez, Manaus, AM

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