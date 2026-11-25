Já aconteceu alguma extinção de fruta ou legume?
Entenda por que é raro frutas e vegetais sumirem, e conheça casos históricos de plantas domesticadas que acabaram extintas.
Sim, mas é raro – e a extinção costuma se limitar a uma variedade específica. É o caso da maçã Taliaferro, provavelmente nativa da Virgínia, que crescia nas fazendas de Thomas Jefferson, o 3º presidente dos EUA. Ele dizia que ela rendia a melhor sidra de todas.
Mas a variedade ficou restrita a alguns pomares da propriedade, quase não chegou ao comércio e hoje é dada como extinta. Outro caso é o da pera Ansault, cultivada na França do século 19.
Os registros da época a descrevem como doce e saborosa, mas ela era mais difícil de cultivar do que outras peras e acabou sumindo. Um exemplo mais radical é o do sílfio, uma erva usada como tempero e remédio no mundo romano e no norte da África há mais de 2 mil anos.
A planta sumiu de vez, possivelmente porque era muito procurada e difícil de cultivar. Não sabemos seu gosto nem seu cheiro, e os especialistas ainda discutem a que espécie ela pertencia.
As frutas e hortaliças atuais são domesticadas como cães de raça, com características cuidadosamente moldadas por seleção artificial para adaptá-las ao gosto humano e às necessidades práticas da agricultura em escala.
É difícil imaginar um incentivo econômico suficiente para interromper globalmente a produção de alguma delas. Com as plantas selvagens é diferente: desmatamento, mudanças climáticas e espécies invasoras fizeram 571 espécies desaparecerem nos últimos 250 anos, segundo um estudo de 2019.
Pergunta de Lucas Eugênio de Andrade Silva, de Itaúna (MG).
Fontes: página “Apples at Monticello”; verbete “Ansault pear”, Heritage Apple Corps; dissertação “The Silphium plant: Analysis of ancient sources”, Universidade de Durham.