Mosquitos preferem algum tipo sanguíneo?
Tudo indica que não. Mas isso não significa que eles não tenham humanos favoritos por outras razões.
Não. Até existem indícios limitados de que os bichinhos prefiram pessoas de sangue tipo O, mas os estudos sobre o tema são poucos, se contradizem e não dão uma resposta definitiva.
Afinal, os mosquitos precisariam ter alguma motivação para a escolha –, talvez um valor nutricional maior ou algum outro mecanismo bioquímico que melhorasse sua sobrevivência e seu sucesso reprodutivo – e não conhecemos razões plausíveis para supor que uma única proteína localizada na superfície das nossas hemácias (a que determina se você é O, A, B ou AB) faça diferença na vida sexual dos pernilongos.
Isso não significa, é claro, que esses insetos não tenham humanos favoritos. Ainda que o tipo sanguíneo não faça diferença: nosso cheiro natural, o tipo de microbiota que habita a pele e até a temperatura corporal são todas variáveis que, em tese, podem interferir na escolha do alvo da picada. Mais estudos são necessários para comprovar e descartar essas hipóteses. Só uma coisa é certa: a detecção inicial das vítimas é feita pelo gás carbônico que expiramos. Ou seja, se você arrotar, cuidado com o espaço aéreo.
Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.