Mosquitos preferem algum tipo sanguíneo?

Não. Até existem indícios limitados de que os bichinhos prefiram pessoas de sangue tipo O, mas os estudos sobre o tema são poucos, se contradizem e não dão uma resposta definitiva.

Afinal, os mosquitos precisariam ter alguma motivação para a escolha –, talvez um valor nutricional maior ou algum outro mecanismo bioquímico que melhorasse sua sobrevivência e seu sucesso reprodutivo – e não conhecemos razões plausíveis para supor que uma única proteína localizada na superfície das nossas hemácias (a que determina se você é O, A, B ou AB) faça diferença na vida sexual dos pernilongos.

Isso não significa, é claro, que esses insetos não tenham humanos favoritos. Ainda que o tipo sanguíneo não faça diferença: nosso cheiro natural, o tipo de microbiota que habita a pele e até a temperatura corporal são todas variáveis que, em tese, podem interferir na escolha do alvo da picada. Mais estudos são necessários para comprovar e descartar essas hipóteses. Só uma coisa é certa: a detecção inicial das vítimas é feita pelo gás carbônico que expiramos. Ou seja, se você arrotar, cuidado com o espaço aéreo.

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Pergunta de @joao_hen_, via Instagram.