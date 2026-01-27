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Ciência

O que acontece se um avião é atingido por um raio?

Pergunta enviada por Zeus, do Monte Olimpo

Por Luiza Lopes 27 jan 2026, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h32
Imagem de um avião comercial branco voando diante de uma tempestade com raios.
 (murat4art/Getty Images)
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Nada – pelo menos para o passageiro.

Estima-se que cada avião comercial receba uma descarga elétrica uma ou duas vezes por ano. Isso já é previsto no projeto.

O raio corre pela parte externa da fuselagem e segue seu caminho de volta para a atmosfera, sem afetar o interior. Áreas mais sensíveis, como o nariz do avião, têm fios internos que direcionam o raio para o restante da estrutura, evitando a concentração num único ponto.

Quem está dentro vê um clarão forte e pode ouvir um barulho seco, como um estalo. Os danos, quando ocorrem, costumam ser pequenos e localizados: raios podem deixar marcas milimétricas nas extremidades das asas e na cauda, que funcionam como pontos de entrada ou saída da descarga.

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Já ocorreram acidentes, como a queda do voo Pan Am 214 em 1963, quando um raio atingiu o tanque de combustível e desencadeou uma explosão. Depois disso, os tanques foram redesenhados – a chance de algo assim acontecer hoje é muito baixa.

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Ciência
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