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Ciência

O que é o teorema da calvície?

Esse teorema diz que buracos negros não tem... cabelo. Mas calma: há um problema cabeludo nessa história.

Por Bruno Vaiano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jan 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h14
Ilustração cômica de um buraco negro penteando os poucos cabelos acompanhado de duas estrelas cabeludas.
 (Joanna Maciel/Superinteressante)
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Ele não tem nada a ver com carecas – ainda que o físico John Wheeler, o pai do teorema, realmente tenha uma quantidade modesta de fiozinhos de cabelo.

Esse teorema demonstra que é possível descrever matematicamente um buraco negro estacionário (isto é, parado) com apenas três dados: massa, momento angular e carga elétrica. Ou seja: esses astros são objetos matematicamente simples – ao contrário de muitas outras coisas na astrofísica que são cabeludas, complexas. Daí a piada. 

Isso acontece porque um buraco negro é um sumidouro de informação: quando ele engole uma nuvem de gás, um planeta ou uma estrela, todos os dados sobre os átomos que formavam essas coisas se perdem definitivamente atrás do horizonte de eventos – um ponto de não retorno gravitacional do qual nada pode escapar, nem a luz, e que nós não conseguimos acessar com nenhuma tecnologia de sondagem. 

Ou seja: se duas estrelas com composições químicas diferentes entrarem em colapso e derem origem a buracos, eles serão idênticos, indiferenciáveis por fora (desde que as estrelas tenham a mesma massa, claro). Essa é uma rara situação em que os  ingredientes não mudam o resultado da receita.

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Em princípio, isso não violaria nenhuma lei do Universo: a informação escondida atrás do horizonte de eventos não está necessariamente perdida. Os bits e bytes (sim, essas são unidades de medida de todas as informações, não só as armazenadas em computadores) podem ficar guardados dentro do buraco, aprisionados para sempre.

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É como se o buraco negro fosse uma salsicha (rs): as aparas de carne foram processadas até atingir um estado irreconhecível, mas ainda estão lá de alguma forma estranha e transmutada.

O problema mesmo começou em 1974, quando Stephen Hawking descobriu que buracos negros não são fortalezas invioláveis.

Com o passar de bilhões ou trilhões de anos, todos eles vão se desfazendo lentamente na forma de uma energia térmica difusa chamada radiação Hawking (lembre, massa e energia são faces da mesma moeda: conforme uma coisa libera energia, ela perde massa também, até desaparecer).

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As equações revelam que esse calorzinho não contém qualquer dado sobre os astros e nuvens de gás que originalmente contribuíram para a formação do buraco negro, e aqui mora o paradoxo: se a informação sobre o material engolido se perde para sempre, então esses objetos desrespeitam uma norma do funcionamento do cosmos à qual não deveria haver exceções.

Esse problema permanece sem solução consensual.

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Pergunta de Maria Clara Rossini, repórter da Super.

Fonte: livro The black hole war, de Leonard Susskind.

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TAGS:
Astrofísica
Buraco negro
física
Física quântica
Stephen Hawking
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