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Ciência

O que é uma Esfera de Dyson?

Ela não é exatamente redonda. E sequer existe. Mas é uma baita ideia se você é um extraterrestre atrás de uns gigawatts.

Por Manuela Mourão 20 abr 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Imagem, em fundo preto, de um planeta e uma estrutura de energia ao redor. Ilustração conceitual da Esfera de Dyson.
 (LoveEmployee/Creative Commons)
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O que é uma Esfera de Dyson? Priorizar nos meus resultados Google

Em 1960, o físico Freeman Dyson propôs que seria possível detectar civilizações extraterrestres avançadas procurando megaestruturas hipotéticas construídas ao redor de estrelas para capturar a energia que elas emitem.

Esse seria um passo óbvio para uma espécie que precisa de mais gigawatts do que os recursos de seu próprio planeta podem oferecer (não é fácil, por exemplo, acelerar uma nave até uma porcentagem razoável da velocidade da luz ou abastecer uma IA gigantesca).

Nunca encontramos uma Esfera, mas a hipótese não é mera ficção científica: sua viabilidade é assunto de discussões acadêmicas sérias.

Dyson não imaginava a esfera como uma estrutura sólida, mas sim como uma coleção de satélites que orbitam a estrela. No entanto, uma construção desse tipo exigiria uma quantidade massiva de material e uma engenharia extremamente avançada –algo ainda bem distante das possibilidades terráqueas. 

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Cientistas que estudam a possibilidade de vida inteligente no Universo sugerem que, se uma civilização alienígena tivesse construído uma estrutura como essa ao redor de sua estrela, poderíamos detectá-la ao observar mudanças na luminosidade do astro.

Fontes: artigo “Search for artificial stellar sources of infrared radiation”, por Freeman J. Dyson; texto What are Dyson spheres, and how do we look for them? no Space.com.

Pergunta de Éder Esperotto, via e-mail.

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