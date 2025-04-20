O que é uma Esfera de Dyson?
Ela não é exatamente redonda. E sequer existe. Mas é uma baita ideia se você é um extraterrestre atrás de uns gigawatts.
Em 1960, o físico Freeman Dyson propôs que seria possível detectar civilizações extraterrestres avançadas procurando megaestruturas hipotéticas construídas ao redor de estrelas para capturar a energia que elas emitem.
Esse seria um passo óbvio para uma espécie que precisa de mais gigawatts do que os recursos de seu próprio planeta podem oferecer (não é fácil, por exemplo, acelerar uma nave até uma porcentagem razoável da velocidade da luz ou abastecer uma IA gigantesca).
Nunca encontramos uma Esfera, mas a hipótese não é mera ficção científica: sua viabilidade é assunto de discussões acadêmicas sérias.
Dyson não imaginava a esfera como uma estrutura sólida, mas sim como uma coleção de satélites que orbitam a estrela. No entanto, uma construção desse tipo exigiria uma quantidade massiva de material e uma engenharia extremamente avançada –algo ainda bem distante das possibilidades terráqueas.
Cientistas que estudam a possibilidade de vida inteligente no Universo sugerem que, se uma civilização alienígena tivesse construído uma estrutura como essa ao redor de sua estrela, poderíamos detectá-la ao observar mudanças na luminosidade do astro.
Fontes: artigo “Search for artificial stellar sources of infrared radiation”, por Freeman J. Dyson; texto What are Dyson spheres, and how do we look for them? no Space.com.
Pergunta de Éder Esperotto, via e-mail.