O que são árvores lunares?

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Em 1971, a missão apollo 14 levou 500 sementes de árvores para a órbita lunar. Não era um experimento oficial:: elas estavam entre os pertences pessoais do astronauta Stuart Roosa, que ficou dentro do módulo de comando enquanto seus colegas Alan Shepard e Edgar Mitchell caminhavam na Lua.

Durante o treinamento para a missão, o Serviço Florestal dos Estados Unidos pediu que Roosa levasse as sementes a bordo da Apollo 14. Quando retornassem a Terra, elas seriam plantadas em diferentes regiões do país. Um geneticista da instituição escolheu cinco espécies para a jornada: pinheiro-amarelo, plátano-americano, árvore-do-âmbar, sequoia-costeira, abeto-de-douglas.

As sementes lunares foram germinadas e plantadas pelos serviços florestais estaduais em 1976, como parte da comemoração de 200 anos da independência dos Estados Unidos. A maioria delas ficou em território americano, mas algumas saíram do país. As plantas resultantes ficaram conhecidas como “árvores lunares”.

O projeto não recebeu muita atenção da mídia na época; até há pouco tempo, nem a Nasa sabia onde elas estavam plantadas. Em 1996, a agência espacial americana pediu que as pessoas ajudassem a localizar essas árvores, já que muitas têm plaquinhas que indicam sua origem.

Existem mais de 100 árvores lunares reconhecidas pela Nasa, mas cerca de 30 delas já morreram ou foram cortadas. Algumas poucas sementes saíram dos Estados Unidos: o Brasil e a França são os únicos países que têm árvores lunares reconhecidas em seus territórios.

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Existem três árvores lunares no Brasil, em Brasília (DF), Cambará do Sul (RS) e Santa Rosa (RS). Todas foram plantadas nos anos 1980, e permanecem vivas até hoje. Em 2023, uma muda da árvore lunar de Santa Rosa foi doada para a sede da Fecomércio, em Porto Alegre (RS), onde está plantada.

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Pergunta de Robson Vilanova Ilha, de São Sepé (RS).