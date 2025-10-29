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História

O que são árvores lunares?

Elas existem – mas não são árvores que crescem na Lua

Por Maria Clara Rossini 29 out 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h15
Ilustração de uma grande árvore vista de baixo, com planetas e luas amarrados nos troncos. Ao lado, vê-se um foguete e um astronauta. No fundo, um céu noturno repleto de estrelas brilhantes.
 (Sassa Reis/Superinteressante)
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Em 1971, a missão apollo 14 levou 500 sementes de árvores para a órbita lunar. Não era um experimento oficial:: elas estavam entre os pertences pessoais do astronauta Stuart Roosa, que ficou dentro do módulo de comando enquanto seus colegas Alan Shepard e Edgar Mitchell  caminhavam na Lua.

Durante o treinamento para a missão, o Serviço Florestal dos Estados Unidos pediu que Roosa levasse as sementes a bordo da Apollo 14. Quando retornassem a Terra, elas seriam plantadas em diferentes regiões do país. Um geneticista da instituição escolheu cinco espécies para a jornada: pinheiro-amarelo, plátano-americano, árvore-do-âmbar, sequoia-costeira, abeto-de-douglas. 

As sementes lunares foram germinadas e plantadas pelos serviços florestais estaduais em 1976, como parte da comemoração de 200 anos da independência dos Estados Unidos. A maioria delas ficou em território americano, mas algumas saíram do país. As plantas resultantes ficaram conhecidas como “árvores lunares”.

O projeto não recebeu muita atenção da mídia na época; até há pouco tempo, nem a Nasa sabia onde elas estavam plantadas. Em 1996, a agência espacial americana pediu que as pessoas ajudassem a localizar essas árvores, já que muitas têm plaquinhas que indicam sua origem.

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Existem mais de 100 árvores lunares reconhecidas pela Nasa, mas cerca de 30 delas já morreram ou foram cortadas. Algumas poucas sementes saíram dos Estados Unidos: o Brasil e a França são os únicos países que têm árvores lunares reconhecidas em seus territórios.

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Existem três árvores lunares no Brasil, em Brasília (DF), Cambará do Sul (RS) e Santa Rosa (RS). Todas foram plantadas nos anos 1980, e permanecem vivas até hoje. Em 2023, uma muda da árvore lunar de Santa Rosa foi doada para a sede da Fecomércio, em Porto Alegre (RS), onde está plantada.

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, de São Sepé (RS).

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