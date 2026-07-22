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Ciência

O que são cometas escuros?

Não, não são cometas que ouvem NX Zero.

Por Luiza Lopes 22 jul 2026, 12h00
Dois cometas estilizados voam em um céu noturno escuro. O cometa rosa, à esquerda, tem um rosto feliz e bochechas coradas. O cometa cinza, à direita, tem um rosto triste e uma lágrima.
 (Dayana Ilustra/Superinteressante)
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Não se sabe ao certo. Eles são objetos espaciais recém-descobertos que misturam características de asteroides e cometas.

Vamos explicar a diferença entre eles: asteroides são formados por rocha e metal, restos da formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos. Já os cometas são feitos de rocha, poeira e gelo. Parte do gelo vira gás quando passa perto do Sol, formando caudas brilhantes.

3I/ATLAS: tudo o que sabemos sobre esse estranho objeto astronômico

Os cometas escuros se parecem com asteroides comuns à primeira vista, mas suas trajetórias sofrem desvios que não podem ser explicados apenas pela gravidade.

A principal hipótese é que esses “empurrões” sejam causados pela liberação de pequenas quantidades de gás, assim como acontece com os cometas tradicionais. Só que essa atividade seria fraca demais para produzir uma cauda visível da Terra.

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O primeiro objeto desse tipo foi o Oumuamua, identificado em 2017. Desde então, os cientistas encontraram outros exemplos com o mesmo comportamento, incluindo alguns relativamente próximos do nosso planeta. 

Hoje, pesquisadores investigam se esses objetos são asteroides com gelo no interior, cometas antigos que já perderam o material responsável pela cauda, ou algo entre os dois.

A resposta pode ajudar a investigar um mistério antigo: a origem da água da Terra. Uma das hipóteses é que parte dos nossos oceanos tenha chegado há bilhões de anos, trazida por impactos de asteroides e cometas ricos em gelo. Se os cometas escuros guardam esse material, eles podem ser uma nova peça para entender esse processo.

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Mais pistas devem surgir em 2031, quando a sonda japonesa Hayabusa2 chegará ao 1998 KY26, um objeto identificado como cometa escuro. A missão deve fotografar sua superfície de perto e procurar sinais da atividade que causa seus desvios de trajetória, ajudando os cientistas a descobrir o que esses “cometas sem cauda” realmente são.

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, São Sepé (RS)

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