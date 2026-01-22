O que são miniluas?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ler Resumo





Introdução Você sabia que a Terra tem ‘miniluas’ secretas? Diferentes da nossa Lua principal, esses asteroides são capturados temporariamente pela gravidade, orbitando o planeta por um tempo antes de seguir viagem. Pequenas e discretas, elas revelam a dinâmica celeste e a complexidade do nosso sistema.

Principais Tópicos





Descubra o que são as "miniluas": corpos naturais, geralmente asteroides, que orbitam planetas de forma temporária. Entenda como surgem: asteroides capturados pela gravidade terrestre, agindo como satélites passageiros. Por que são tão difíceis de detectar? São pequenas, rápidas e pouco brilhantes, dificultando a observação. Saiba que não são tão raras: estima-se que quase sempre há uma minilua de um metro em órbita da Terra.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

São satélites naturais temporários. Quando falamos em “lua”, a imagem que vem à cabeça é a da nossa velha conhecida, a Lua com L maiúsculo, grande, brilhante e fiel à Terra há bilhões de anos.

Mas, para os astrônomos, a definição é mais ampla: lua é qualquer corpo natural que orbita um planeta. Dentro dessa categoria entram também as chamadas miniluas – visitantes bem menores, discretas e temporárias.

Elas não nascem junto com o planeta nem ficam por muito tempo. Essas mini-luas geralmente são asteroides – pedaços de rocha – que orbitam o Sol. Por estarem relativamente perto da Terra, eles podem acabar sendo capturados temporariamente pela gravidade do nosso planeta. É como se fossem folhas levadas pelo vento que, por alguns instantes, ficam presas num redemoinho antes de seguir viagem.

Para ganhar oficialmente o título de “mini-lua”, esses objetos precisam completar pelo menos uma órbita completa em torno do planeta. Se não conseguirem, recebem o nome menos prestigioso de sobrevoo temporariamente capturado (temporarily captured flyby, em tradução livre).

Eles não são raros: cientistas calculam que quase sempre existe ao menos uma minilua com cerca de um metro de diâmetro orbitando a Terra (1). O problema é que elas são pequenas, rápidas e pouco brilhantes, o que torna a detecção difícil. Até hoje, apenas alguns poucos exemplos – entre três e cinco – foram observados diretamente.

Continua após a publicidade

As trajetórias dessas miniluas são tudo menos simples. Em vez de órbitas circulares e ordenadas, elas seguem caminhos complicados e retorcidos, resultado da disputa entre as forças gravitacionais da Terra, da Lua e do Sol.

Eventualmente, a convivência ao redor do nosso planeta fica muito difícil, e acaba a visita. Quando sai da órbita da Terra, o objeto perde o status de mini-lua, e segue viagem como só mais um corpo celeste na imensidão do Universo.

Pergunta de Robson Vilanova Ilha, de São Sepé (RS).

Continua após a publicidade

Fontes: (1) artigo “The population of natural Earth satellites”.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.